Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para hacer huevos rellenos perfectos

El truco de Arguiñano para que la yema de los huevos salga centrada

Karlos Arguiñano nos ha mostrado un truco infalible para que, a la hora de hacer huevos rellenos, la yema salga centrada de forma que se queden rectos y no vuelquen al rellenarlos.

El truco de Arguiñano para que la yema de los huevos salga centrada

Publicidad

¿Se te caen hacia un lado los huevos rellenos? No te preocupes, esto le puede pasar a cualquiera que todavía no haya visto el truco infalible de Karlos Arguiñano.

El cocinero nos ha mostrado in situ cómo consigue que las yemas de los huevos salgan perfectamente centradas tras cocerlos.

De esta forma, al rellenarlos no se inclinarán hacia ningún lado, sino que conseguirás que se queden rectos y mucho más vistosos. ¡Haz la prueba y verás!

¡Una bechamel de jamón! La clave de Karlos Arguiñano para dar un toque extra de sabor a tus comidas

¡Una bechamel de jamón! La clave de Karlos Arguiñano para dar un toque extra de sabor a tus comidas

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Los trucos de Arguiñano

Publicidad

Programas

El truco de Arguiñano para que la yema de los huevos salga centrada

El truco de Arguiñano para que la yema de los huevos salga centrada

Mari

Las trabas burocráticas que atraviesa Mari tras la muerte de su hijo: "He entregado todos los papeles, pero no cierran las cuentas"

Reencuentro

El reencuentro de la menor de 15 años presuntamente secuestrada en Horche (Guadalajara) con su familia

La decepción de Inma al descubrir que su nuera era una supuesta estafadora: "
Hablamos con ella

El sufrimiento de la madre de Carlos Felipe tras descubrir que su nuera es una presunta estafadora: "Para mí era una hija más"

Garat, Flotilla
Flotilla Gaza

“El objetivo de la flotilla es salir en los medios, llamar la atención”: El almirante Rodríguez Garat, sobre la interceptación de la Flotilla

Lucas, de Andy y Lucas
Andy y Lucas

Nuevas explicaciones de Lucas, sobre Andy, su relación, su nariz, y al ataque: "Es una falta de educación, voy a callar bocas"

Nuevo episodio del culebrón que envuelve al dúo musical Andy y Lucas. El cantante que mueve los hilos del grupo ha vuelto a tratar con la polémica surgida en torno a ellos en las últimas semanas tras una denuncia de deudas por parte un promotor.

Antonio Orozco
A partir de las 17:00

Antonio Orozco abre la puerta a su lado más desconocido, esta tarde en Y ahora Sonsoles

El cantante está dispuesto a hablar de todo lo que ha callado durante años: la ansiedad, la depresión y los monstruos a los que se enfrentan los artistas.

Espejo Público.

Jorge Gómez, experto en contrainteligencia y defensa, sobre la flotilla: "Israel tendría el derecho de detenerlos"

Jorge Fernández cuenta uno de sus secretos mejor guardados: "Yo también perdía las gomas de pelo”

Jorge Fernández cuenta uno de sus secretos mejor guardados: "Yo también perdía las gomas de pelo”

Andrés Pajares en Espejo Público.

La polémica reaparición de Andrés Pajares: "A sus 85 años no tiene muchas ganas de volver a hablar con nosotros"

Publicidad