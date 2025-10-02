El truco de Arguiñano para que la yema de los huevos salga centrada

¿Se te caen hacia un lado los huevos rellenos? No te preocupes, esto le puede pasar a cualquiera que todavía no haya visto el truco infalible de Karlos Arguiñano.

El cocinero nos ha mostrado in situ cómo consigue que las yemas de los huevos salgan perfectamente centradas tras cocerlos.

De esta forma, al rellenarlos no se inclinarán hacia ningún lado, sino que conseguirás que se queden rectos y mucho más vistosos. ¡Haz la prueba y verás!