Los concursantes de El Desafío valoran sus aptitudes antes del estreno: “Tirar al plato me relaja, me veo bien en tiro”

¿Cómo se ven ante la apnea? ¿Tienen puntería? ¿Y vértigo? Los concursantes de la sexta edición de El Desafío se han sincerado sobre cómo se ven ante las pruebas del programa.

Eduardo Navarrete se ha visto como el mejor en altura “he llevado tacones tan altos que se me tiene que dar bien” ha asegurado el diseñador, mientras Mª José Campanario se ve fuerte en la disciplina del tiro, “soy aficionada al tiro al plato, me relaja” ha afirmado la mujer de Jesús Janeiro.

En la apnea ninguno de los concursantes ha querido darse la máxima puntuación siendo prudentes ante la prueba estrella de El Desafío.

La memoria parece ser algo que se les puede dar bien a José Yélamo o Eva Soriano, mientras Willy Bárcenas defiende sus aptitudes musicales o Patricia Conde bromea sobre su sentido del humor.

¿Cumplirán los concursantes con sus pronósticos? No te pierdas el estreno de la sexta temporada de El Desafío, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.