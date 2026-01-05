Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Estreno el viernes

Los concursantes de El Desafío valoran sus aptitudes antes del estreno: “Tirar al plato me relaja, me veo bien en tiro”

Patricia Conde, María José Campanario, Willy Bárcenas, Eduardo Navarrete, Jessica Goicoechea, Daniel Illescas, Eva Soriano y José Yélamo se puntúan en cada una de las categorías de los retos de El Desafío.

Como concursante de El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

¿Cómo se ven ante la apnea? ¿Tienen puntería? ¿Y vértigo? Los concursantes de la sexta edición de El Desafío se han sincerado sobre cómo se ven ante las pruebas del programa.

Eduardo Navarrete se ha visto como el mejor en altura “he llevado tacones tan altos que se me tiene que dar bien” ha asegurado el diseñador, mientras Mª José Campanario se ve fuerte en la disciplina del tiro, “soy aficionada al tiro al plato, me relaja” ha afirmado la mujer de Jesús Janeiro.

En la apnea ninguno de los concursantes ha querido darse la máxima puntuación siendo prudentes ante la prueba estrella de El Desafío.

La memoria parece ser algo que se les puede dar bien a José Yélamo o Eva Soriano, mientras Willy Bárcenas defiende sus aptitudes musicales o Patricia Conde bromea sobre su sentido del humor.

¿Cumplirán los concursantes con sus pronósticos? No te pierdas el estreno de la sexta temporada de El Desafío, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Kike se lleva 13.690 euros tras ganar la gran final

Kike se lleva 13.690 euros tras ganar la gran final: “¿Has hecho la carta a los Reyes?”

Los Reyes Magos se anticipan con un bote de ¡2.500 euros!: “Hay que ser valiente”

Los Reyes Magos se anticipan con un bote de ¡2.500 euros!: “Hay que ser valiente”

Casi 1.000 euros y sin tirar de la ruleta: “Te ha salido bien la jugada”

Casi 1.000 euros y sin tirar de la ruleta: “Te ha salido bien la jugada”

Sandra Villanueva, Venezuela
SITUACIÓN EN VENEZUELA

Sandra Villanueva, periodista venezolana: "Hay encapuchados por las calles, no sabes con lo que te vas a encontrar"

emotivo abrazo
Venezuela

Así despertaron los venezolanos del exilio con la noticia de la captura de Maduro: "¡Libertad, la libertad! Gracias, Estados Unidos"

Portavoz María Corina Machado
VENEZUELA

La portavoz de María Corina Machado, en Espejo Público: "Delcy Rodríguez es parte del aparato represor y del Cártel de los Soles"

Xiomara Sierra es una de las voces más cercanas a María Corina Machado. Nos cuenta cómo están viviendo los últimos acontecimientos en su país y cómo han encajado el nombramiento de Delcy Rodríguez como nueva Presidenta de Venezuela

Alcachofas a la carbonara
Un toque diferente

Receta de Alcachofas a la carbonara de Joseba Arguiñano: “Esto tiene una pintaca”

El chef ha preparado una receta distinta de alcachofas en las que les ha integrado el guanciale y una deliciosa salsa carbonara.

Patatas revolconas con setas

“La vamos a armar”: Patatas revolconas con setas de Arguiñano

Susanna Griso y Juan Guaidó

Juan Guaidó valora la detención de Maduro como “el fin de la impunidad” y el inicio de una transición en Venezuela: "Es justicia para 8 millones de migrantes"

Calduch, sobre Maduro

Los 'topos' en la captura de Nicolás Maduro y el papel de Delcy Rodríguez: "Algo le han debido ofrecer"

Publicidad