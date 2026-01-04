Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Revela la clave

Cómo conseguir la auténtica masa de croquetas, explicado por Karlos Arguiñano: “Así lo hacen todas las abuelas”

El chef ha compartido un truco para hacer la masa de croquetas perfecta. Apúntatelo porque, así, se evita que sepa a harina.

Karlos Arguiñano

Publicidad

Julián López
Publicado:

Karlos Arguiñano nos ha presentado una receta de croquetas de huevo y panceta, un plato que “nos gusta a todos” y que puede encajar tanto como plato principal como acompañante, o incluso como aperitivo.

Receta de croquetas de huevo y panceta de Karlos Arguiñano

A medida que iba explicando la receta, el chef ha señalado la clave para conseguir la auténtica masa de croquetas, un truco que hacen “todas las abuelas”: después de rehogar la panceta con la cebolla y el ajo, el chef añade la harina, y después, poco a poco, la leche.

“Es importante cocinarlo bien”, apunta Arguiñano sobre un truco muy práctico para que las croquetas tengan el punto perfecto ya que, según señala más tarde, “cuanto más cocinada está la masa, más finas van a salir”. En el vídeo de arriba tienes todos los detalles, ¡dale al play y descubre cómo hacer la masa auténtica de croquetas!

Consigue la zanahoria cocida en solo 4 minutos con Karlos Arguiñano

El truco infalible de Arguiñano para cocer la zanahoria en 4 minutos

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Los trucos de Arguiñano

Publicidad

Programas

Karlos Arguiñano

Cómo conseguir la auténtica masa de croquetas, explicado por Karlos Arguiñano: “Así lo hacen todas las abuelas”

nutriman

La segunda vida de las comidas navideñas: opciones equilibradas y saludables

Julián Fontalvo

Julián Fontalvo imita 70 voces: nos demuestra su talento

Karlos Arguiñano se sincera
Desde el corazón

Karlos Arguiñano se sincera en Navidad: “Pedir perdón me relaja”

Eduardo Navarrete
EL DISEÑADOR CAMBIA DE RUMBO

Eduardo Navarrete: “He venido a El Desafío porque quería ponerme a prueba”

Rosa hace balance de su año 2025: "Con sus altos y sus bajos, pero acabo feliz"
Pide "salud" para 2026

Rosa hace balance de su año 2025: "Con sus altos y sus bajos, pero acabo feliz"

La concursante asegura que se siente "infinitamente agradecida por todo lo vivido, experimentado y aprendido".

Fiesta ilegal
¡No te lo pierdas!

Isidoro salió a pastar y se topó con una fiesta ilegal: "Me lo pasé muy bien"

La Nochevieja suele traer alguna que otra fiesta clandestina que celebra la entrada del Año Nuevo. Isidoro estaba en el campo con las vacas cuando se encontró con una de ella. No dudó en unirse por la noche.

El Desafío

¡Regresa El Desafío! El próximo viernes, estreno de la nueva temporada en Antena 3

Rosa, ganadora del primer Rosco de 2026: ¡Manu se queda rozando la remontada!

Rosa, ganadora del primer Rosco de 2026: ¡Manu se queda rozando la remontada!

Un invitado firma el primer pleno de 2026 en el ¿Dónde Están?: Valeria Vegas al ritmo de ‘SloMo’

Un invitado firma el primer pleno de 2026 en el ¿Dónde Están?: Valeria Vegas al ritmo de ‘SloMo’

Publicidad