Cómo conseguir la auténtica masa de croquetas, explicado por Karlos Arguiñano: “Así lo hacen todas las abuelas”

Karlos Arguiñano nos ha presentado una receta de croquetas de huevo y panceta, un plato que “nos gusta a todos” y que puede encajar tanto como plato principal como acompañante, o incluso como aperitivo.

A medida que iba explicando la receta, el chef ha señalado la clave para conseguir la auténtica masa de croquetas, un truco que hacen “todas las abuelas”: después de rehogar la panceta con la cebolla y el ajo, el chef añade la harina, y después, poco a poco, la leche.

“Es importante cocinarlo bien”, apunta Arguiñano sobre un truco muy práctico para que las croquetas tengan el punto perfecto ya que, según señala más tarde, “cuanto más cocinada está la masa, más finas van a salir”. En el vídeo de arriba tienes todos los detalles, ¡dale al play y descubre cómo hacer la masa auténtica de croquetas!