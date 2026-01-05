Antena3
Lourdes Ornelas sobre la hija de Camilo Sesto: "Ha subido de peso"

Lourdes Ornelas está viviendo una etapa complicada donde los problemas se suman uno tras de otro. Lo que más le preocupa es la salud y las compañías de su hija.

SHEILA

Óscar Martín
Hace tan solo unos días la hija de Camilo Sesto, Sheila Devil, ingresaba en el hospital Puerta del Hierro de Majadahonda, en Madrid.

Un duro golpe tanto para ella como para su madre, Lourdes Ornelas, que ha propiciado un acercamiento. Prueba de ello, es la imagen que ha publicado la hija del artista sonriente junto a su madre.

A Lourdes Ornelas le invade la preocupación por la salud de Sheila, sumada a la angustia ocasionada por las malas compañías que rodean a su hija.

Personas que, incluso con Sheila en el hospital, vagan sospechosamente por las inmediaciones de su casa en Torrelodones.

Una situación a la que se suma la continua supervisión de Lourdes Ornelas por llevar a cabo los trabajos de reforma que realiza en casa de su hija.

Un difícil panorama que impide a Lourdes Ornelas alcanzar la calma y tranquilidad, ni siquiera durante las fiestas navideñas.

El primer poema de Manu en 2026 para despedirse de los invitados de Pasapalabra

¿Se rompe una amistad? ‘Eloise’ pone a prueba a Valeria Vegas y Eduardo Navarrete en La Pista

El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra

amparo larrañaga
Entrevista

Solo Amparo Larrañaga sabía que su abuelo iba a morir: "El regalo más preciado es la confianza"

SHEILA
Novedades

baliza
Alerta

La baliza V16 y la estafa de la grúa pirata: "Primero se elige a la víctima, después el delito"

La geolocalización de la baliza V16 puede ser interceptada por los delincuentes si esta está activada. Un usuario ha hecho público el lugar donde se encuentran.

Nicolás Maduro
Internacional

"Sigo siendo presidente de Venezuela": Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra la exitosa detención de Nicolás Maduro, y su mujer, para sentarlo ante la justicia del país americano. Un juicio que ha comenzado declarándose, ambos, inocentes.

venezolano

"Se llevaron a Maduro, sigue el aparato opresor": las sensaciones "de terror" en Venezuela

SARA CARBONERO

Sara Carbonero ingresada en un hospital de Lanzarote de urgencia

Rey emérito

Juan Carlos I afronta un nuevo cumpleaños en Abu Dabi, solo y envuelto en polémica

