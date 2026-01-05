Lourdes Ornelas sobre la hija de Camilo Sesto: "Ha subido de peso"

Hace tan solo unos días la hija de Camilo Sesto, Sheila Devil, ingresaba en el hospital Puerta del Hierro de Majadahonda, en Madrid.

Un duro golpe tanto para ella como para su madre, Lourdes Ornelas, que ha propiciado un acercamiento. Prueba de ello, es la imagen que ha publicado la hija del artista sonriente junto a su madre.

A Lourdes Ornelas le invade la preocupación por la salud de Sheila, sumada a la angustia ocasionada por las malas compañías que rodean a su hija.

Personas que, incluso con Sheila en el hospital, vagan sospechosamente por las inmediaciones de su casa en Torrelodones.

Una situación a la que se suma la continua supervisión de Lourdes Ornelas por llevar a cabo los trabajos de reforma que realiza en casa de su hija.

Un difícil panorama que impide a Lourdes Ornelas alcanzar la calma y tranquilidad, ni siquiera durante las fiestas navideñas.