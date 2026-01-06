Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vinícius, a Xabi Alonso: "Dile a Gonzalo que tiene que dar alguna"

El brasileño se quejó a su entrenador en el partido ante el Betis, según unas imágenes de Movistar+.

Vinicius Jr

Vinicius Jr Europa Press

El 5-1 del Real Madrid al Betis en el Santiago Bernabéu sigue generando debate, esta vez por la actitud de Vinícius Júnior durante el encuentro. Mientras Gonzalo García acaparó los focos con su primer hat-trick como jugador del primer equipo, el brasileño volvió a marcharse sin marcar y visiblemente molesto en varios tramos del partido.

"Así es imposible, tienen que pasar el balón. Aquí todos quieren regatear y luego me pitan"

Vinícius Jr.

Las cámaras de El Día Después de Movistar+ han sacado a la luz nuevas imágenes en las que Vinícius expresa su frustración a Xabi Alonso en pleno partido. Poco después de recibir pitos por parte de un sector del Bernabéu, el extremo se dirigió a su entrenador para quejarse de la falta de balones.

"Así es imposible, tienen que pasar el balón. Aquí todos quieren regatear y luego me pitan. Dile a Gonzalo que tiene que dar alguna. Siempre no, pero una", se escucha decir al brasileño en las imágenes emitidas.

"¡Eh, hostia Vini. ¡Dale, hombre, va!"

El contraste fue evidente. Gonzalo terminó el partido como héroe absoluto con tres goles, mientras que Vinícius ya acumula 15 encuentros sin ver portería.

Durante el choque mantuvo varias conversaciones con Xabi Alonso antes de ser sustituido, y en otro momento fue el propio técnico quien le recriminó su actitud, tal y como captaron las cámaras de Dazn. "¡Eh, hostia Vini. ¡Dale, hombre, va! ¡Hostia, presión! Ahí, presiona", le gritó el entrenador desde la banda.

Xabi Alonso sale en su defensa

Pese a todo, Xabi Alonso salió después del partido en defensa de su futbolista. El técnico valoró positivamente su actuación, más allá de los silbidos recibidos por segundo encuentro consecutivo.

"Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido y ha sido muy desequilibrante. Ha logrado la tarjeta y que cambiaran a su lateral derecho. Es insistente, aporta al equipo, a mí el partido que ha hecho me ha gustado por todo lo que nos ha dado", explicó.

Alonso fue todavía más claro al hablar del futuro inmediato del brasileño y de su peso en el equipo: "Va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante", recalcó, convencido de que Vinícius volverá a ser decisivo y recuperará el aplauso del Bernabéu.

Vinícius, a Xabi Alonso: "Dile a Gonzalo que tiene que dar alguna"

