Para 4 personas
¡Irresistibles! Karlos Arguiñano nos enseña a preparar huevos escalfados con puré de patata y cebolla confitada
Para empezar con buen pie el fin de semana, el cocinero vasco nos ha querido enseñar todos los pasos para preparar una receta fácil, rica y para toda la familia.
Si quieres aprender a preparar un receta sencilla, rica, que pueda comer cualquier miembro de tu familia, apunta todos los pasos de estos huevos escalfados con puré de patata y cebolla confitada que nos ha enseñado hoy Karlos Arguiñano.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 huevos
- 2 cebollas blancas
- 1 cucharada de salsa de soja
- 1 cucharada de miel
- 3 patatas
- 50 ml d leche
- 50 ml de nata
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para preparar esta receta, comienza calentando tres o cuatro cucharadas de aceite en una sartén amplia. Pela las cebollas, córtalas en juliana fina y añádelas a la sartén. Sazónalas y cocínalas a fuego medio-suave durante unos 20-30 minutos, removiendo de vez en cuando. Incorpora la salsa de soja y la miel y continúa la cocción unos 15 minutos más, hasta que queden bien confitadas.
Después, pon agua a calentar en la olla rápida, lava las patatas y colócalas dentro. Sazónalas, cierra la olla y cuécelas durante unos 10 minutos. Escúrrelas, deja que se templen un poco, pélalas, trocéalas y májalas hasta obtener un puré. Añade una pizca de sal, un poco de perejil picado, la leche y la nata, y mezcla bien hasta que todo quede integrado. Para mantenerlo caliente, puedes cubrirlo con film de cocina en contacto directo con la superficie.
Calienta abundante agua en una cazuela ancha y baja. Cuando empiece a hervir, reduce ligeramente el fuego, casca los huevos y escálfalos en dos tandas durante 3-4 minutos. Retíralos con cuidado y resérvalos.
Con ayuda de un molde, reparte el puré en los platos. Coloca encima la cebolla confitada y los huevos escalfados. Aliña los huevos con un chorrito de aceite y una pizca de sal... ¡y a disfrutar!
