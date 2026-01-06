Antena3
"Con nata" o "con sabor": la diferencia en el precio del roscón al descubierto

El precio del Roscón de Reyes puede haber aumentado su precio ya que los productos los que se fabrica lo han hecho. Sin embargo, hay que diferenciar entre hecho con nata o "sabor a nata".

Óscar Martín
El Día de Reyes, de forma habitual en todas las casas de España, no suele faltar el conocido como Roscón de Reyes. El protagonista de día lleno de ilusión con el que empezamos a endulzar el año que todavía nos queda por recorrer.

Sin embargo, este año nos va a salir un 7% más caro. Resulta que todos los ingredientes con los que se prepara un roscón han subido su precio. La harina un 3%, la leche un 5% o, por ejemplo, los huevos han aumentado su precio un 30%.

Puede que donde tú sueles comprar el roscón, el precio sea muy similar o que incluso no haya subido su precio. Por eso, Luis Alberto Zamora, nuestro experto en nutrición nos ha recomendado fijarnos en si pone: "con nata" o "sabor a nata".

Si solo pone nata o sabor a nata, no implica que lleve nata, sino que posiblemente sea una mezcla de grasas vegetales.

