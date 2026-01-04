María Pombo, radiante al salir del hospital con su bebé: "Cerramos una etapa, es mi tercero y mi último"

María Pombo y Pablo Castellano han abandonado el hospital con Mariana en brazos, su tercera hija en común, tras ser dadas de alta poco después del nacimiento de la pequeña.

A la salida del centro, el matrimonio ha atendido a la prensa, confirmando que ha sido el parto "soñado" y que con ella cierran una etapa familiar "de la mejor manera".

María Pombo y Pablo Castellano a la salida del hospital con su hija Mariana | Gtres

Con la llegada de la pequeña, el matrimonio se convierte oficialmente en familia numerosa junto a Martín y Vega, sus otros dos hijos, algo con lo que siempre habían soñado, aunque según ha señalado María, los padres se quedarán con tres hijos y no tienen intención de ampliar la familia.

"Un parto buenísimo, la verdad es que cerramos una etapa, este ya es mi tercero y mi último", ha explicado María a los medios a la salida de la clínica aunque ha dejado una puerta abierta. "No creo, pero bueno, nunca digas nunca. Yo no voy a ser la que diga que no, pero a priori ha salido todo muy bien y me quiero quedar con este sabor de boca".

María Pombo sosteniendo a su hija en brazos | Gtres

Visiblemente emocionada y muy recuperada en comparación con experiencias anteriores como lo fue en el caso de Vega, la influencer subrayó que en esta ocasión todo ha ido "muy fácil" y que se trata de su "parto soñado", natural y respetando la fecha que deseaba.

Además, han contado cómo han vivido la llegada de Mariana sus hijos mayores: "Están flipando, sobre todo Martín, que vino a vernos ayer y no se quería ir, se quería quedar con su hermana, se fue llorando". La pareja ha reconocido que los niños están "súper felices" y deseando tener ya en casa a la recién nacida para empezar esta nueva etapa los cinco juntos.

Pablo, por su parte, apuntaba entre risas que a él "le gusta mucho" estar presente en los partos, y que con Martín empezó diciendo que no, pero que al final todo ha ido "fenomenal" y cada parto ha sido más sencillo que el anterior.

Junto a ello, María ha desvelado el motivo del nombre escogido para su tercer bebé, Mariana: "Me gustó mucho Victoria, pero dijimos Mariana porque me gustaba mucho y luego resulta que el significado es precioso, que es una variación de María, que me gusta mucho que una hija mía también tenga un poco de mi nombre, y luego también es como la elegida de Dios, llena de gracia, o sea, que todo el significado del nombre me pareció muy bonito".

María Pombo y su hija Mariana tras ser dadas de alta | Gtres

En cuanto al físico de la pequeña, bromeó con que al principio "no se parecía a nadie", pero que pasados unos días ven cada vez más rasgos de Martín, eso sí, dejando claro que la niña ha salido "morenaza".

"2026, empezando el año con esta súper noticia, con el mejor regalo", ha concluido María antes de despedirse de los periodistas, subrayando que los abuelos están "enamorados" de la recién nacida y que han pasado "todo el día" en el hospital acompañándoles.