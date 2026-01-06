Muere una anciana de 73 años en un incendio de vivienda en Antequera (Málaga)

Antequera (Málaga) ha amanecido hoy 6 de enero, día de Reyes, con la triste y trágica noticia del fallecimiento de una de sus vecinas a causa de un incendio. Una mujer de 73 años ha sido hallada muerta durante la madrugada de este martes con motivo de un incendio declarado en una vivienda del municipio de Antequera, en la provincia de Málaga, según ha informado en un comunicado el 112.

Emergencias asegura que el suceso se producía alrededor de las 23:45 del pasado lunes 5 de enero. Los vecinos llamaron al 112 tras ver llamas que salían de la vivienda de dos plantas situada en la plaza del Comercio de Antequera. En el interior se encontraban dos personas, un hombre de 52 años, cuya vida pudo salvarse y fue inmediatamente trasladado al hospital de Antequera, y una mujer de 73 años que terminó falleciendo.

Al lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, con refuerzos de Antequera y Archidona, así como efectivos de la Policía Local y Nacional.

En lo que respecta a la magnitud del incendio, fuentes del servicio de extinción de incendios aseguran que el fuego afectó a la totalidad de la vivienda.

Otro incendio en una vivienda de Asturias

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), junto al jefe de Bomberos de la Zona Centro, han sofocado un incendio declarado en una vivienda situada en la plaza Marqués, en el municipio asturiano de Muros de Nalón. El inmueble ha quedado completamente calcinado.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 1.16 horas de este martes, alertando de un fuego en el tejado de un edificio de tres plantas construido en madera.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Avilés, Pravia y Proaza, que acudieron con tres autobombas forestales, dos vehículos de primera salida, una autoescalera, un vehículo nodriza y un furgón multisocorro.

A su llegada, los bomberos encontraron el incendio plenamente desarrollado y centraron sus esfuerzos en evitar que las llamas se propagaran a los edificios colindantes. El interior del inmueble llegó a colapsar, aunque finalmente el fuego pudo ser confinado y controlado, evitando daños mayores.

