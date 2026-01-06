Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Incendio

Muere una anciana de 73 años en un incendio de vivienda en Antequera (Málaga)

Los Bomberos pudieron rescatar con vida a un hombre de 52 años, evacuado inmediatamente al hospital.

Fallece una mujer en el incendio de una casa en Antequera

Fallece una mujer en el incendio de una casa en AntequeraEUROPAPRESS

Publicidad

Claudia Anaya
Publicado:

Antequera (Málaga) ha amanecido hoy 6 de enero, día de Reyes, con la triste y trágica noticia del fallecimiento de una de sus vecinas a causa de un incendio. Una mujer de 73 años ha sido hallada muerta durante la madrugada de este martes con motivo de un incendio declarado en una vivienda del municipio de Antequera, en la provincia de Málaga, según ha informado en un comunicado el 112.

Emergencias asegura que el suceso se producía alrededor de las 23:45 del pasado lunes 5 de enero. Los vecinos llamaron al 112 tras ver llamas que salían de la vivienda de dos plantas situada en la plaza del Comercio de Antequera. En el interior se encontraban dos personas, un hombre de 52 años, cuya vida pudo salvarse y fue inmediatamente trasladado al hospital de Antequera, y una mujer de 73 años que terminó falleciendo.

Al lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, con refuerzos de Antequera y Archidona, así como efectivos de la Policía Local y Nacional.

En lo que respecta a la magnitud del incendio, fuentes del servicio de extinción de incendios aseguran que el fuego afectó a la totalidad de la vivienda.

Otro incendio en una vivienda de Asturias

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), junto al jefe de Bomberos de la Zona Centro, han sofocado un incendio declarado en una vivienda situada en la plaza Marqués, en el municipio asturiano de Muros de Nalón. El inmueble ha quedado completamente calcinado.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 1.16 horas de este martes, alertando de un fuego en el tejado de un edificio de tres plantas construido en madera.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Avilés, Pravia y Proaza, que acudieron con tres autobombas forestales, dos vehículos de primera salida, una autoescalera, un vehículo nodriza y un furgón multisocorro.

A su llegada, los bomberos encontraron el incendio plenamente desarrollado y centraron sus esfuerzos en evitar que las llamas se propagaran a los edificios colindantes. El interior del inmueble llegó a colapsar, aunque finalmente el fuego pudo ser confinado y controlado, evitando daños mayores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Compartir piso a los 80 años para combatir la soledad: “Tienes miedo a morir solo”

Eulogio Tordesillas comparte piso a los 80 años

Publicidad

Sociedad

Fallece una mujer en el incendio de una casa en Antequera

Muere una anciana de 73 años en un incendio de vivienda en Antequera (Málaga)

Vtuber Dizzy Illy

Muere a los 23 años por fibrosis quística la "streamer" y "vtuber" Illy: "Quiero ser un árbol"

Asalto al Capitolio

Efemérides de hoy 6 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 6 de enero? 

Un venezolano, sobre la caída de Maduro
VENEZUELA

La diáspora venezolana celebra en España la caída de Maduro: "Podremos volver a vivir en nuestras calles"

Un ascensor nuevo, el 'juguete' más demandado entre las comunidades de vecinos de las zonas afectadas por la DANA
DANA

Un ascensor nuevo, el 'juguete' más pedido a los Reyes entre las comunidades de vecinos afectadas por la DANA

Eulogio Tordesillas comparte piso a los 80 años
Galicia

Compartir piso a los 80 años para combatir la soledad: “Tienes miedo a morir solo”

A Eulogio empezó a darle miedo vivir solo a sus 85 años. Gracias a un programa de convivencia de una ONG pontevedresa conoció a Juli. Él aporta hogar y apoyo económico, ella le ayuda en tareas cotidianas y le hace compañía.

Hospital San Roque Maspalomas
Canarias

Encuentra el cadáver de un bebé en el baño de un hospital del sur de Gran Canaria

La mujer habría declarado que no sabía que estaba embarazada.

Un hombre de 35 años desaparece el día de Nochebuena en Roquetas de Mar, Almería

Un hombre de 35 años desaparece el día de Nochebuena en Roquetas de Mar, Almería

Detenido en Leganés por golpear hasta la muerte a un conocido con el que había tenido disputas previas

Detenido como presunto autor de la muerte a puñetazos y patadas de un conocido con el que se había peleado otras veces en Leganés

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

La Guardia Civil investiga la violenta muerte de una mujer en Quesada como posible crimen machista

Publicidad