“¡Mamá, lo he apuñalado!”: esta noche, Bahar corre contra el reloj para ayudar a Umay

Bahar recibe una llamada de su hija Umay después de que se marchara de casa con Parla. Al otro lado del teléfono, dice que algo grave ha ocurrido.

Umay apenas puede hablar. Llorando, le confiesa a su madre que ha apuñalado a alguien. Bahar reacciona como médica y como madre. Le pide que presione la herida, que no se mueva y que aguante hasta que llegue la ambulancia. Cada segundo cuenta.

Sin perder tiempo, Bahar y Rengin salen corriendo a buscar a sus hijas. Ambas intentan mantener la calma, pero temen por lo que pueda pasar.

Bahar reflexiona en silencio: una madre puede temer muchas cosas, pero nada se compara al miedo de ver a un hijo perderse por el camino.

Mientras tanto, Uras toma el control del coche y conduce a toda velocidad hacia el hospital, suplicando a Harun que aguante.