Solo Amparo Larrañaga sabía que su abuelo iba a morir: "El regalo más preciado es la confianza"

Amparo Larrañaga nos ha presentado su nueva obra de teatro y hemos recordado todos los años que lleva subida en un escenario.

amparo larrañaga

Óscar Martín
Amparo Larrañaga forma parte de una de las sagas familiares más conocidas y queridas de nuestro país. Lleva 47 años sin parar de trabajar. Una respetada trayectoria que hemos recordado junto a ella en el plató de Y ahora Sonsoles.

No solo ha demostrado su talento en el teatro, también en televisión. La actriz deja a un lado las series de televisión y se centra en el teatro, su verdadera pasión. Tendrán que pasar 27 años para volver a verla interpretar otra vez un papel en la tele.

Ahora está presentado su nueva obra teatral, 'Victoria': "Trata sobre temas familiares, el nido vacío, pero todo desde punto de vista del humor".

Su padre, Carlos Larrañaga, siempre dijo que recordaba cómo, mucho antes de su primer papel, su hija Amparo apuntaba maneras para seguir sus pasos y dedicarse a la interpretación.

"Lo pasé fatal durante la enfermedad de mi padre, fue muy traumático" ha confesado la actriz admitiendo que le costaba deshacerse de sus cenizas y se las llevaba a todos los lados: "Íbamos todos de negro y al final estábamos todos de gris".

También ha habido tiempo para recordar a su abuelo, Ismael Merlo, quien confió uno de los mayores secretos a su nieta: solo ella sabía que se iba a morir.

Una visita que nos ha llenado de ilusión y que puedes revivir al completo en atresplayer o escucharla íntegra en Onda Cero Podcast.

