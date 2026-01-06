Muere la influencer Yulia Burtseva pocas horas después de someterse a una operación estética

Yulia Burtseva, popular influencer rusa de 38 años ha perdido la vida tras someterse a un procedimiento quirúrgico de levantamiento de glúteos en una clínica privada de Moscú. La creadora de contenido experimentó las primeras complicaciones derivadas del tratamiento médico a las pocas horas de la cirugía estética por la que habría pagado en torno a los 5.000 euros.

Último viaje y última comida

Sorprende la normalidad absoluta de las últimas horas de la influencer, que la misma mañana de su muerte publico un vídeo en sus redes sociales para sus más de 70.000 seguidores. En las imágenes se la puede ver relajada y sonriendo mientras disfrutaba de un desayuno que a la postre sería su último.

La creadora de contenido compartía su estilo de vida familiar y sus viajes, residía en Italia y se había desplazado a la capital de su país natal para operarse en una sucursal de la conocida clínica Elmas, ubicada en Tokmakov Lane. Entre sus últimas publicaciones, Burtseva también documentó para sus redes sociales su viaje a Rusia.

Todo transcurría con normalidad...

El transcurso de la cirugía estética parecía completamente normal hasta que recibió algunas inyecciones, momento en el que su estado de salud sufrió un deterioro inmediato muy significativo que inicialmente apunta a una probable reacción alérgica.

En plena crisis de salud, Yulia Burtseva fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, pero la reacción adversa a esas inyecciones pudieron causar un shock anafiláctico que terminó siendo fatal, y los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Una intervención tomada a la ligera

La operación que consiste en realzar y dotar de mayor firmeza de los glúteos, mediante la implantación de prótesis, ha ganado popularidad en los últimos años tras someterse a ella numerosas celebrities. Muchas jóvenes la consideran una opción a considerar para esculpir su figura despreciando los riesgos reales de una cirugía de esta envergadura. Sin embargo, tras este nuevo desenlace trágico de esta cirugía, han sido muchas las voces que han expresado su opinión negativa de este tratamiento: "No vale la pena", coinciden muchos de ellos.

Varios supuestos pacientes de la clínica donde ha fallecido Burtseva pondrían en duda la veracidad de la publicidad, los productos y prácticas del centro, llegando incluso a denunciar presiones y tácticas agresivas para financiar tratamientos adicionales.

Reacción de las autoridades

El Comité de Investigación moscovita por su parte anunciaba el inicio de un procedimiento para tratar de esclarecer las causas de la prematura muerte de la influencer. En el contexto de esta investigación, los agentes habrían incautado documentación del procedimiento estético y han ordenado que se lleven a cabo diversos estudios médicos y forenses.

De concluir que los profesionales incurrieron en una negligencia se enfrentarían a una pena que podría alcanzar los tres años de cárcel.

