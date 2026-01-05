Antena3
¿Se rompe una amistad? ‘Eloise’ pone a prueba a Valeria Vegas y Eduardo Navarrete en La Pista

La comunicadora pedía terminar su visita a Pasapalabra con una victoria, su rival aseguraba que la dejaría ganar… pero todo ha cambiado cuando ha sonado la música.

Alberto Mendo
Eduardo Navarrete se ha confirmado como uno de los invitados implacables en la prueba de La Pista. Ni una victoria le ha dejado a Valeria Vegas, y eso que ella se lo ha pedido incluso con un pequeño chantaje: “Aquí se rompe una amistad”. Poco ha podido hacer la comunicadora frente a este rival, que despidió el año enseñando un pezón y empezó el nuevo persiguiendo a Roberto Leal por todo el plató buscando un beso suyo.

La petición de Eduardo Navarrete a Roberto Leal por acertar en Pasapalabra: “Un beso en todos los morros”

Por si a Eduardo le faltaba algún motivo para revolucionar al plató, le ha tocado la canción propicia en el último duelo. Roberto ha llegado a afirmar: “Me da un poquito de miedo incluso el tema”. Efectivamente, el diseñador había asegurado que se dejaría ganar por Valeria pero, cuando ha sonado la música, ha cambiado automáticamente de opinión.

Escuchar ‘Eloise’, de Tino Casal, le ha hecho desmelenarse, de forma literal. Incluso ha intentado replicar el falsete del estribillo, sin demasiado éxito. Por lo tanto, ha hecho pleno, se ha llevado los cinco segundos y, en cuanto a su amistad con Valeria, ha terminado evidenciando que no corre ningún peligro. ¡Revívelo en el vídeo!

