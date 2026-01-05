Rosa, a dos letras de completar El Rosco: ¿bote de 2.584.000 euros como regalo de Reyes Magos?

Todo es posible en la víspera del día de Reyes Magos. Rosa ha escrito en su carta que quiere el bote y ha hecho méritos en este Rosco: ¡qué tensión a dos letras de ganar 2.584.000 euros!

Aunque Manu ha intentado evitar quedarse con el carbón, le llegará en el próximo programa en forma de Silla Azul. El regalo que tampoco puede faltar es el buen humor en Pasapalabra y, antes de empezar a jugar, el concursante madrileño ha dedicado su poema de despedida a Marta Hazas, Eduardo Navarrete, Fernando Tejero y Valeria Vegas.

A pesar del desenlace, la prueba ha estado muy competida. Manu, que ha empezado con apenas tres segundos de ventaja, ha conseguido ir ligeramente por delante durante la primera vuelta. La ha terminado con 19 aciertos, sumando uno más en ese mismo turno. Sin embargo, Rosa ha acabado igualándole… y superándole.

La concursante gallega, con mucho aplomo, ha teñido de verde otras tres letras, situándose con 23 cuando aún le quedaban doce segundos por delante. ¿Se veía con opciones de ganar el bote? ¡No te pierdas en desenlace de este Rosco en el vídeo!