Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Indonesia

Abuelo de la familia del naufragio de Indonesia: "La ilusión de recuperar los cuerpos"

Aún quedan dos menores por encontrar en el mar de Indonesia. De momento la esperanza es que aparezcan, aunque sea para darles entierro en España.

indonesia

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Los equipos de rescate de Indonesia han recuperado el cuerpo sin vida de Fernand Martín, el padre desaparecido tras el hundimiento de la embarcación donde iba junto a su familia.

Ha sido localizado a dos kilómetros del naufragio, muy cerca de la Isla de Padar. Tras el hallazgo, las autoridades han ampliado el operativo de rastreo hasta el próximo miércoles.

Aún faltan por localizar a los dos menores, Mateo y Quique, de nueve y de 10 años, respectivamente, que siguen desaparecidos. La esperanza ahora es que no estén atrapados en las profundidades.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el abuelo de los niños: "Más ilusión nos hace que vuelvan a España y hacer un funeral como toca" señalando que: "las autoridades y todo el mundo están colaborando".

Los rescatistas confían en localizar los cuerpos en la superficie marina y continúan peinando la zona al milímetro, pero la ausencia de pistas y las fuertes corrientes marinas dificultan el rastreo.

Además, la Policía ya investiga si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.

En Indonesia continúa Andrea Ortuño, muy cerca del operativo, con el objetivo claro de no volver a España hasta localizar y recuperar todos los cuerpos.

El abuelo de la familia desaparecida en Indonesia: “El barco se hundió instantáneamente"

El abuelo de la familia desaparecida en Indonesia: “El barco se hundió instantáneamente"

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

indonesia

Abuelo de la familia del naufragio de Indonesia: "La ilusión de recuperar los cuerpos"

Rosa, a dos letras de completar El Rosco: ¿bote de 2.584.000 euros como regalo de Reyes Magos?

Rosa, a dos letras de completar El Rosco: ¿bote de 2.584.000 euros como regalo de Reyes Magos?

El primer poema de Manu en 2026 para despedirse de los invitados de Pasapalabra

El primer poema de Manu en 2026 para despedirse de los invitados de Pasapalabra: ¡qué giro final!

¿Se rompe una amistad? ‘Eloise’ pone a prueba a Valeria Vegas y Eduardo Navarrete en La Pista
Mejores momentos | 5 de enero

¿Se rompe una amistad? ‘Eloise’ pone a prueba a Valeria Vegas y Eduardo Navarrete en La Pista

El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra
Mejores momentos | 5 de enero

El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra

amparo larrañaga
Entrevista

Solo Amparo Larrañaga sabía que su abuelo iba a morir: "El regalo más preciado es la confianza"

Amparo Larrañaga nos ha presentado su nueva obra de teatro y hemos recordado todos los años que lleva subida en un escenario.

SHEILA
Novedades

Lourdes Ornelas sobre la hija de Camilo Sesto: "Ha subido de peso"

Lourdes Ornelas está viviendo una etapa complicada donde los problemas se suman uno tras de otro. Lo que más le preocupa es la salud y las compañías de su hija.

baliza

La baliza V16 y la estafa de la grúa pirata: "Primero se elige a la víctima, después el delito"

Nicolás Maduro

"Sigo siendo presidente de Venezuela": Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

venezolano

"Se llevaron a Maduro, sigue el aparato opresor": las sensaciones "de terror" en Venezuela

Publicidad