Abuelo de la familia del naufragio de Indonesia: "La ilusión de recuperar los cuerpos"

Los equipos de rescate de Indonesia han recuperado el cuerpo sin vida de Fernand Martín, el padre desaparecido tras el hundimiento de la embarcación donde iba junto a su familia.

Ha sido localizado a dos kilómetros del naufragio, muy cerca de la Isla de Padar. Tras el hallazgo, las autoridades han ampliado el operativo de rastreo hasta el próximo miércoles.

Aún faltan por localizar a los dos menores, Mateo y Quique, de nueve y de 10 años, respectivamente, que siguen desaparecidos. La esperanza ahora es que no estén atrapados en las profundidades.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el abuelo de los niños: "Más ilusión nos hace que vuelvan a España y hacer un funeral como toca" señalando que: "las autoridades y todo el mundo están colaborando".

Los rescatistas confían en localizar los cuerpos en la superficie marina y continúan peinando la zona al milímetro, pero la ausencia de pistas y las fuertes corrientes marinas dificultan el rastreo.

Además, la Policía ya investiga si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.

En Indonesia continúa Andrea Ortuño, muy cerca del operativo, con el objetivo claro de no volver a España hasta localizar y recuperar todos los cuerpos.