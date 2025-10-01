Tarta de mango y requesón, de Eva Arguiñano: "¿Nivel de dificultad? ¡Ninguno!"

Cuando cubras el molde con la base galletas, para que te resulte más fácil, Eva Arguiñano te recomienda que te cubras la mano con un trozo de film de cocina.

Si te sobra un poco de la crema del relleno, puedes colocarla en una flanera y hornearla al baño maría durante el mismo tiempo y temperatura que la tarta.

Ingredientes, para 6-8 personas

Para la base de galletas:

200 g de galletas trituradas

160 g de mantequilla a punto pomada

Para la crema de requesón:

250 g de requesón

2 yogures naturales

2 huevos

100 g de azúcar

25 g de harina de maíz refinada

130 ml de leche evaporada

Ingredientes Tarta de mango y requesón | antena3.com

Para la gelatina de mango:

1 mango

3 hojas de gelatina

75 ml de agua

Para decorar:

1 mango

60 g de piñones tostados

Hojas de menta

Ingredientes Tarta de mango y requesón | antena3.com

Elaboración

Para la base de la tarta, pon las galletas (trituradas) en un bol grande. Agrega la mantequilla (apunto pomada), mezcla y amasa los ingredientes hasta que se integren.

Mezcla y amasa los ingredientes hasta que se integren | antena3.com

Cubre una tartaleta de fondo desmontable con la mezcla de galletas y mantequilla. Presiona la mezcla con la mano hasta que cubra todo el molde y quede bien asentada. Introduce el molde en el congelador durante 15 minutos como mínimo.

Para hacer el relleno, pon el azúcar, la harina de maíz refinada, la leche evaporada, los yogures, el queso y los huevos en una jarra. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que consigas una crema homogénea.

Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica | antena3.com

Saca el molde del congelador y ponlo en el horno (sobre una bandeja de horno). Rellénalo con la crema y hornea la tarta a 180º durante 25 minutos. Retírala y deja que se enfríe.

Pon las hojas de gelatina en un bol, cúbrelas con agua fría y espera unos minutos (4-5) hasta que se hidraten.

Para hacer la gelatina de mango, pela 1 mango, ponlo en un vaso batidor y tritúralo con una batidora eléctrica. Cuela el puré (para eliminarle toda la fibra) a un bol.

Agrega esta mezcla al puré de mango y mezcla bien | antena3.com

Pon el agua a calentar en un cazo, introduce las gelatinas (escurridas) y remuévelas hasta que se disuelvan. Agrega esta mezcla al puré de mango y mezcla bien. Deja que se temple. Vierte la gelatina sobre la tarta y deja que se solidifique.

Pela el otro mango, córtalo en láminas finas y cubre la superficie de la tarta. Decórala con los piñones y unas hojas de menta.