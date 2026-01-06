La nieve que deja la borrasca Francis afecta a 55 carreteras: 9 de ellas están cerradas y 3 nacionales presentan restricciones

La nieve causa algunos contratiempos en nuestro país este martes. Hay 55 carreteras españolas afectadas, con restricciones a la circulación en las nacionales N-621, N-625 y N-630, a su paso por León, y en el caso de esta última, también en el Puerto de Pajares (Asturias), a la vez que mantiene cerradas nueve carreteras secundarias de Almería, Granada, Asturias, Salamanca y Navarra.

Las tres carreteras nacionales afectadas se encuentran en nivel rojo, informa la DGT. En ellas es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, el límite de velocidad es de 30 km/hora y está restringido el paso para autobuses y vehículos pesados

La N-621 está afectada entre Santa Olaja de la Varga y Llánaves de la Reina, la N-625 entre Riaño y Oseja de Sajambre, y la N-630 entre Villamanín y Arbás del Puerto, además de en el Puerto de Pajares. Otras tres carreteras nacionales están afectadas en Burgos y Palencia, pero con nivel de servicio verde, lo que las hace transitables con precaución. Se trata de la N-232, entre Virtus e Incinillas; la N-623, entre Quintanilla Sobresierra y Villamediana de San Román; la N-627, entre Fuente Urbel y Puentetoma.

Autovías y autopistas

Entre las autovías y autopistas, solo la AP-67 cuenta con restricciones a la circulación en este momento, entre Palencia y Cantabria, a la altura de Cabria y Santa Cruz, al estar con un nivel de servicio amarillo que sitúa el límite de velocidad en 60 km/hora y restringe el tránsito de vehículos pesados.

En la red principal están afectadas también, en nivel verde y sin restricciones a la circulación, pero con la prohibición de adelantar vehículos pesados, la A-92, entre Huétor de Santillán y El Molinillo (Granada); y la AP-66, entre El Reúndu (Asturias) y Caldas de Luna (León), y también entre Caldas de Luna y Valverde de la Virgen (León). Además, en Burgos están con nivel verde la A-1, entre Aranda de Duero y Lerma, y entre Burgueta y La Puebla de Arganzón; la A-73, entre Corralejo de Valdelucio y Fuencaliente de Valdelucio; y la AP-1, entre Grisaleña y Azucarera Leopoldo.

La A-67 está con nivel verde entre Villabermudo y Camesa de Valdivia (Palencia) y la A-6 entre León y Luego a la altura de Herrerías y Pedrafita do Cebreiro, y entre Pedrafita do Cebreiro y Cacabelos en Lugo.

Nueve carreteras de la red secundaria están cerradas

En la red secundaria, la nieve que deja la borrasca Francis mantiene cerradas nueve carreteras en estos momentos: los puertos de montaña A-1178 (Almería), A-337 y A-4025 (Granada), y la vía A-395, también en Granada. Además, están cerradas la AS-348, entre Oubachu y Valdebueyes, y la LN-8, entre Los Pontones-El Quempu, ambas en Asturias; la DSA-191, en Candelario (Salamanca); las NA-2011, en Pikatua y la NA-2012, entre Muskilda e Irati, ambas en Navarra.

El nivel rojo rige para un total de 30 carreteras, 14 de ellas en Asturias. En esta comunidad autónoma, 19 puertos o altos de montaña de una docena de municipios necesitaban a última hora de este lunes el uso de cadenas para poder circular por sus calzadas tras la nieve que ha dejado la borrasca Francis.

El puerto de El Connio, al igual que Pajares para camiones, se encuentran cerrados. Además, las cadenas son obligatorias en los puertos de El Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, Alto de Bustantigo y La Marta, en Allande; San Isidro en Aller; Alto de la Bobia, en Boal; Leitariegos en Cangas del Narcea; Tarna en Caso; Cerredo, Alto del Campillo y Valdeprado, en Degaña; El Acebo en Grandas; Tormaleo en Ibias, Pajares en Lena; La Cobertoria en Quirós; Somiedo y San Lorenzo, en Somiedo, y Bustellán y la Casa del Puerto, en Tineo.

Recuerda que Tráfico aconseja consultar la información del tiempo y del tráfico antes de salir de viaje y llevar cadenas o neumáticos de invierno.

