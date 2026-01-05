El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra

El cuarteto de invitados formado por Fernando Tejero, Valeria Vegas, Marta Hazas y Eduardo Navarrete ha sido verdaderamente un regalo adelantado de Reyes Magos. Han sido tres programas para no parar de reír, y quien más ha revolucionado el plató ha sido el diseñador. Sólo hay que recordar la carrera que protagonizó con Roberto Leal persiguiendo un beso suyo.

Además, durante toda la visita, Eduardo ha ido dedicando piropos a sus compañeros, especialmente a Fernando al comienzo de este programa. Es más, han ido subiendo de intensidad hasta dedicarle un halago tan divertido como subido de tono, y casi pasa desapercibido por los aplausos de ese momento en el plató.

“¿Eso qué es?”, ha terminado preguntando Roberto. Fernando ha reconocido: “Quien no se lo pase bien con Eduardo es que no tiene sentido del humor”. ¡Descubre ese llamativo piropo en el vídeo!