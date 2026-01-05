Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 5 de enero

El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra

Cuando Roberto Leal ha presentado al actor, el diseñador le ha dedicado varios halagados y el último ha sido el más llamativo.

El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El cuarteto de invitados formado por Fernando Tejero, Valeria Vegas, Marta Hazas y Eduardo Navarrete ha sido verdaderamente un regalo adelantado de Reyes Magos. Han sido tres programas para no parar de reír, y quien más ha revolucionado el plató ha sido el diseñador. Sólo hay que recordar la carrera que protagonizó con Roberto Leal persiguiendo un beso suyo.

La petición de Eduardo Navarrete a Roberto Leal por acertar en Pasapalabra: “Un beso en todos los morros”

Además, durante toda la visita, Eduardo ha ido dedicando piropos a sus compañeros, especialmente a Fernando al comienzo de este programa. Es más, han ido subiendo de intensidad hasta dedicarle un halago tan divertido como subido de tono, y casi pasa desapercibido por los aplausos de ese momento en el plató.

“¿Eso qué es?”, ha terminado preguntando Roberto. Fernando ha reconocido: “Quien no se lo pase bien con Eduardo es que no tiene sentido del humor”. ¡Descubre ese llamativo piropo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra

El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra

amparo larrañaga

Solo Amparo Larrañaga sabía que su abuelo iba a morir: "El regalo más preciado es la confianza"

SHEILA

Lourdes Ornelas sobre la hija de Camilo Sesto: "Ha subido de peso"

baliza
Alerta

La baliza V16 y la estafa de la grúa pirata: "Primero se elige a la víctima, después el delito"

Nicolás Maduro
Internacional

"Sigo siendo presidente de Venezuela": Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

venezolano
FUTURO DE VENEZUELA

"Se llevaron a Maduro, sigue el aparato opresor": las sensaciones "de terror" en Venezuela

Nicolás Maduro y su mujer han sido detenidos para sentarse frente a la justicia de Estados Unidos. Una salida del país donde multitud de ciudadanos venezolanos han celebrado con orgullo.

SARA CARBONERO
Salud

Sara Carbonero ingresada en un hospital de Lanzarote de urgencia

La periodista ha ingresado de urgencia en un hospital de Lanzarote. Aún se desconocen las causas del ingreso hospitalario.

Rey emérito

Juan Carlos I afronta un nuevo cumpleaños en Abu Dabi, solo y envuelto en polémica

Chandal maduro

El chándal de Nicolás Maduro causa furor tras difundirse la primera imagen de su arresto

Kike se lleva 13.690 euros tras ganar la gran final

Kike se lleva 13.690 euros tras ganar la gran final: “¿Has hecho la carta a los Reyes?”

Publicidad