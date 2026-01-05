Antena3
"Es transparente y ves la caída": Roberto Leal y su madre se enfrentan a sus miedos en Nos vamos de madre

El presentador se lanza a la aventura más personal de su carrera empujando a su madre, Mercedes, a todo tipo de desafíos... ¡Este miércoles, gran estreno en Antena 3!

Roberto Leal y Mercedes Guilén

El nuevo programa de Roberto Leal llega el 7 de enero con una compañera muy especial: su madre, Mercedes. Juntos vivirán aventuras, miedos y viajes inolvidables en Nos vamos de madre, y ya nos han confesado cuál fue el primer gran reto que les hizo temblar en esta entrevista exclusiva.

El presentador reconoce que el primer miedo llegó en el país vecino: “Fue en Oporto, a las alturas”. Y no era para menos. “Es el segundo puente colgante más largo de Europa, está a unos 50 kilómetros de Oporto, es transparente, es decir, es una rejilla y ves la caída de 150 metros”, nos cuenta.

"Estambul me ha dejado huella"

Mercedes Guillén

Pero si algo tiene Nos vamos de madre es emoción, viajes y muchas primeras veces. Para Mercedes, uno de los destinos más especiales fue Estambul, una ciudad que llevaba tiempo soñando: “Tenía ganas de conocerlo por las novelas, y verme allí delante fue una maravilla”, confiesa, demostrando que nunca es tarde para cumplir sueños.

El emocionante viaje de Roberto Leal y Mercedes ya tiene fecha: Nos vamos de madre, estreno el próximo miércoles

Roberto, por su parte, se quedó con ganas de más en Edimburgo. “Me he quedado con ganas de conocer mucho más”, reconoce el presentador, dejando claro que esta aventura madre-hijo ha sido espectacular y que ambos tienen una conexión especial con este país.

A partir del 7 de enero, risas, emociones y vértigo están garantizados en un programa que promete demostrarnos que viajar con tu madre puede ser la mayor de las aventuras.

