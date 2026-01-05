Antena3
Receta de Alcachofas a la carbonara de Joseba Arguiñano: “Esto tiene una pintaca”

El chef ha preparado una receta distinta de alcachofas en las que les ha integrado el guanciale y una deliciosa salsa carbonara.

Alcachofas a la carbonara

Joseba Arguiñano ha sorprendido a todos con una exquisita receta de Alcachofas a la carbonara. El cocinero ha explicado a todos como preparar la salsa carbonara aprovechando el jugo de la cocción de las alcachofas.

Una receta exquisita con “grasas ricas” que nos permite otra forma de tomar las alcachofas. Joseba Arguiñano les ha añadido dos quesos, Idiazabal y torta del casar que da un toque exquisito a las alcachofas.

Ingredientes (4 p.):

16 alcachofas

Aceite de oliva virgen extra

Sal

perejil

Para la carbonara:

10 lonchas de guancciale

12 yemas de huevo

150 g de queso torta del casar

100 g de queso Idiazábal rallado

4 lonchas de jamón ibérico (finas)

aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

Elaboración :

Calienta abundante agua en una cazuela grande. Agrega unas ramas de perejil y una pizca de sal. Pela las alcachofas, introdúcelas en la cazuela, tápalas y cuécelas a fuego medio durante 16 minutos aproximadamente. Retíralas, escúrrelas boca abajo con sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina y resérvalas. Reserva también parte del caldo de la cocción.

Pela las alcachofas
Pela las alcachofas | antena3.com

Calienta una sartén grande. Corta las lonchas de guancciale en tiras, agrégalas y dóralas un poco. Apaga el fuego y deja que se templen.

Pon las yemas en un bol grande, vierte la grasa (templada) de la sartén, el queso Idiazábal rallado y la torta del Casar, y mezcla bien. Vierte 2 cucharadas de aceite y 3 cucharadas del agua de la cocción de la cocción de las alcachofas, y mezcla bien. Muele encima un poco de pimienta.

Elabora la carbonara
Elabora la carbonara | antena3.com

Calienta una sartén con 1 cucharada de aceite. Corta 4 alcachofas por la mitad e introdúcelas en la sartén, sazónalas y cocínalas brevemente para que pierdan toda el agua. Repite el proceso con el resto de las alcachofas.

Reparte la mitad de la salsa carbonara en 4 platos. Coloca encima unos trozos de guancciale y las alcachofas, y aderézalas con otro poco de salsa carbonara. Coge las lonchas de jamón, forma 4 flores y pon una en el centro de cada plato. Salpica los platos con otros trocitos de guancciale y decóralos con unas hojas de perejil.

Consejo:

Si no consigues guancciale, puedes sustituirlo por papada, panceta o bacon.

