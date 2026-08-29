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Seis recetas de calabacines rellenos de Karlos Arguiñano con las que triunfarás en la cocina

Carne, verduras, queso o marisco: el cocinero vasco propone seis alternativas jugosas, sencillas y repletas de sabor para cocinar esta hortaliza.

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Julián López
Julián López
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El calabacín es uno de los ingredientes más versátiles de la gastronomía gracias a su textura suave, su bajo aporte calórico y la facilidad con la que absorbe todo tipo de sabores. Aunque la crema o el salteado son sus usos habituales, presentar esta hortaliza como recipiente relleno abre un abanico infinito de posibilidades en la mesa. A continuación, repasamos seis opciones únicas ideadas por Karlos Arguiñano que abarcan desde los bocados de carne de toda la vida hasta combinaciones con pescados y pisto casero.

Calabacines rellenos de carne

Es el gran clásico que nunca falla a la hora de estructurar un menú familiar equilibrado. En esta receta, el cocinero vasco aprovecha la propia carne extraída de la hortaliza para rehogarla junto a la carne picada sazonada, logrando un relleno meloso que se remata con una capa de queso gratinado al horno hasta quedar dorada y crujiente.

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Flor de calabacín rellena con ajoblanco de uva moscatel

Una apuesta fina y elegante pensada para cuando se busca dar un salto cualitativo en la presentación sin complicaciones técnicas. Aprovechando la delicadeza de la flor, Arguiñano la rellena con esmero y la sirve sobre una base cremosa de ajoblanco frío, jugando con el dulce de la uva moscatel para equilibrar los matices de la verdura.

Arguiñano, impresionado con la flor de calabacín rellena con ajoblanco de uva moscatel: "Es un platazo para los amantes de la cocina"

Calabacín relleno de verduras y queso

La opción 100% vegetariana pensada para exprimir las bondades del huerto en un solo plato. La clave de esta elaboración reside en el pochado lento de distintas hortalizas cortadas en dados pequeños junto al interior del calabacín, fundiendo en el último momento una buena cantidad de queso para amalgamar todo el sofrito.

Calabacín relleno de verduras con queso

Canelones de calabacín rellenos de verduras y langostinos

Una vuelta de tuerca original a la pasta tradicional sustituyendo sus láminas habituales por finas tiras de calabacín hechas a la plancha. El contraste entre la suavidad de las verduras salteadas y el toque de distinción de los langostinos convierte esta idea en una alternativa ligera y saludable para cualquier cena.

Canelones de calabacín rellenos de verduras y langostinos, de Karlos Arguiñano

Calabacines rellenos de pisto, huevo y queso

Una de las recetas más aclamadas de la televisión por la contundencia y sencillez de sus ingredientes. Tras rellenar el vegetal con un pisto bien reducido, el toque maestro consiste en cascar un huevo en la superficie justo antes del horneado final para que se cuaje con el calor mientras el queso termina de dorarse.

Calabacines rellenos de pisto, huevo y queso

Rollitos de calabacín rellenos de gambas

Ideal para servir como picoteo o entrante en celebraciones donde prima la rapidez sin renunciar al sabor. Cortados en tiras longitudinales y enrollados sobre sí mismos con una mezcla sabrosa a base de gambas salteadas, estos bocados ofrecen una textura fresca y una presencia de lo más vistosa sobre la mesa.

Receta de rollitos de calabacín rellenos de gambas: "Un entrante magnífico" de Karlos Arguiñano

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