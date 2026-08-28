Tráiler en primicia de Las ciegas hormigas, que tendrá su estreno mundial en el Festival de San Sebastián

Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak), tercer largometraje del cineasta Igor Legarreta (Todas las lunas, Cuando dejes de quererme), formará parte de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde tendrá su estreno mundial antes de llegar a las salas de cine el próximo 9 de octubre con distribución de Buena Vista International. La película cuenta con la participación de Atresmedia.

La cinta, que se podrá ver dentro de la sección Zinemira, dedicada al cine vasco, y que opta a su vez al Premio Irizar al Cine Vasco, cuenta en su reparto con Urko Olazabal (Goya al Mejor Actor de Reparto por Maixabel, nominado a Mejor Actor Protagonista por Soy Nevenka), Itziar Ituño (La casa de papel, Intimidad, Irati), Josean Bengoetxea (Balenciaga, Errementari, Loreak), Miren Gaztañaga (Los últimos románticos, Ane, El hoyo) y Carlos Santos (El refugio atómico, Invisible, 1992).

Completan el reparto de la película Unax Hayden (20.000 especies de abejas, Irati), Patxi Bisquert (Oreina, Tasio), Daniel Cabrera (Querer), Kimetz Etxabe (Go!azen), Markel Cocó (Nosotros), Anuk Puértolas y Elena Uriz (Irati).

Escrito en euskera por Legarreta y Andoni de Carlos (Faisaien irla, Altsasu, Goya por Handia), el guion de Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak) se basa en la aclamada novela Las ciegas hormigas de Ramiro Pinilla, editada por Tusquets Editores, S.A., una historia de supervivencia en la España de los años 30 del siglo XX que mereció el Premio Nadal en 1960. El film se ha rodado en distintas localizaciones de Bizkaia (Bilbao, Elorrio, Galdakao, Getxo, Gorliz, Sagasta, Mundaka) donde se combinan algunos de los parajes naturales más impresionantes del País Vasco junto a la construcción de grandes decorados.

Sinopsis de Las ciegas hormigas

Bizkaia, 1930. Un duro temporal hace encallar un barco inglés con toneladas de carbón en su interior. Durante la noche, los vecinos de Algorta se agolpan en la costa para rescatar el oro negro. Sabas Jauregui lo ve como un golpe de suerte; Josefa, su esposa, como un mal presagio. Sin atender sus ruegos, Sabas arrastra a sus hijos hacia la violenta tormenta. La familia hará lo impensable por proteger el carbón que podría salvarles del invierno... o condenarles para siempre.