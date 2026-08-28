VÍDEO: Dos toros embisten a un joven en el quinto día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Accidentado encierro en el día grande de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026 con récord de asistencias médicas. El encierro de hoy lo han protagonizado las reses de la ganadería La Castilleja. De procedencia Murube-Urquijo, suelen destacar por su gran volumen, profundidad y una morfología de cabeza grande y carifosca, con predominio de capas negras.

En cuanto a comportamiento, es un encaste asociado a la nobleza, la calidad y un galope potente, cualidades que los hacen especialmente apreciados en el rejoneo.

En el quinto encierro, cuando los reses encaraban la recta final de entrada en la plaza, un joven con la camiseta del Real Betis Balompié, tiene la mala fortuna de dirigirse justo a la curva en la que los toros giran para el sprint final. El joven, al no poder escapar, se aprecia en las imágenes como dos toros le embisten y le levantan del suelo para después continuar su camino.

Con suerte la embestida no ha ido a más y el joven ha sufrido una contusión producida por el choque con dos toros de la ganadería La Castilleja pero ha dejado una imagen alarmante para los presentes en el día grande de las fiestas de San Sebastián de los Reyes.