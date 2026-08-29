TALENTO
Juan y Ángel, los gemelos de 14 años que enamoran con su arte flamenco, conquistan Y ahora Sonsoles
Pese a su corta edad, estos dos gemelos de Sevilla nos han dejado con la boca abierta. Un talento flamenco que han demostrado en el plató de Y ahora Sonsoles.
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El talento no entiende de edad, y si no que se lo digan a Juan y Ángel, dos hermanos gemelos sevillanos a los que el arte les corre por las venas desde que nacieron. Con tan solo 14 años, su voz ha sorprendido a millones de personas en redes sociales.
Sus vídeos cantando coplas se han convertido en algunos de los más populares de internet. Un talento que dieron a conocer durante una Semana Santa, cuando subieron un vídeo cantando en la catedral que no tardó en hacerse viral.
Hoy, Juan y Ángel visitan el plató de Y ahora Sonsoles para regalarnos su talento y mostrarnos un pedacito de las voces que han conquistado a media España. ¡No te pierdas su actuación en el vídeo de arriba!
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