Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Las berenjenas rellenas de carne de Karlos Arguiñano: "Es una receta con la que se triunfa siempre"

Karlos Arguiñano prepara una versión saludable y sabrosa de berenjenas rellenas de boloñesa para cuatro personas. Un plato ideal para cocinar en casa con ingredientes accesibles y gran sabor casero.

La receta estrella de Arguiñano: berenjenas rellenas de boloñesa

Publicidad

Cocinar berenjenas rellenas de carne se ha convertido en algo facilísimo con la explicación de Karlos Arguiñano. Ahora podrás disfrutar de comida casera, saludable y deliciosa en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 berenjenas grandes
  • 400 g de carne picada mixta (ternera y cerdo)
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 2 dientes de ajo
  • 200 ml de salsa de tomate
  • 100 g de queso (para gratinar)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil

La receta comienza cociendo las berenjenas partidas a lo largo durante 15 minutos para ablandarlas. Se saca la pulpa con cuidado, se pica y se reserva mientras la carne picada mixta se rehoga con cebolla, zanahoria, ajo, salsa de tomate y la pulpa. Se sazona con sal, pimienta y perejil y se cocina todo junto unos 8-10 minutos.

Luego se rellenan las berenjenas, se espolvorean con queso para gratinar y se hornean durante 4-6 minutos hasta que el queso se funda. Se sirve media berenjena por plato, decorada con perejil, lista para disfrutar.

Así de fácil es preparar esta receta de Karlos Arguiñano con la que "triunfarás siempre".

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Ensaladas y verduras

Publicidad

Programas

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo!

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo en este test!

La receta estrella de Arguiñano: berenjenas rellenas de boloñesa

Las berenjenas rellenas de carne de Karlos Arguiñano: "Es una receta con la que se triunfa siempre"

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Mar Flores
Repasamos

La verdad definitiva de Mar Flores: desde su relación con Fernández-Tapias hasta su portada con Lequio

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad
Crónica Loles León y Bibiana Fernández

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

Las actrices tenían una premonición sobre lo que iba a pasar entre Encarna y Ramón en el Beso o cobra.

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Ramón, otro de los candidatos de Encarna, es profesional de los masajes tántricos, un oficio que ha despertado la curiosidad de Susana Saborido.

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

Publicidad