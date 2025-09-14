Para 4 personas
Las berenjenas rellenas de carne de Karlos Arguiñano: "Es una receta con la que se triunfa siempre"
Karlos Arguiñano prepara una versión saludable y sabrosa de berenjenas rellenas de boloñesa para cuatro personas. Un plato ideal para cocinar en casa con ingredientes accesibles y gran sabor casero.
Cocinar berenjenas rellenas de carne se ha convertido en algo facilísimo con la explicación de Karlos Arguiñano. Ahora podrás disfrutar de comida casera, saludable y deliciosa en un abrir y cerrar de ojos.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 berenjenas grandes
- 400 g de carne picada mixta (ternera y cerdo)
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 2 dientes de ajo
- 200 ml de salsa de tomate
- 100 g de queso (para gratinar)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
La receta comienza cociendo las berenjenas partidas a lo largo durante 15 minutos para ablandarlas. Se saca la pulpa con cuidado, se pica y se reserva mientras la carne picada mixta se rehoga con cebolla, zanahoria, ajo, salsa de tomate y la pulpa. Se sazona con sal, pimienta y perejil y se cocina todo junto unos 8-10 minutos.
Luego se rellenan las berenjenas, se espolvorean con queso para gratinar y se hornean durante 4-6 minutos hasta que el queso se funda. Se sirve media berenjena por plato, decorada con perejil, lista para disfrutar.
Así de fácil es preparar esta receta de Karlos Arguiñano con la que "triunfarás siempre".
