Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, pillados juntos de escapada: "Ya hacen vida de pareja"

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón vuelven a estar en el foco mediático. Ambos han sido pillados juntos en una escapada veraniega en Trujillo.

Las imágenes llegan meses después de que Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón fueran fotografiados besándose en plena calle. Unas imágenes sobre las que ninguno de los dos se pronunció ante los medios.

"Ya no van a negar la evidencia", afirma nuestra compañera Isabel González. Nuestra colaboradora ha confirmado que, según el entorno de ambos, ya han empezado a hacer vida de pareja y no se esconden: "Me dicen que están muy enamorados, que ya están presentándose en núcleos de amigos".

Meses más tarde, volvemos a ver a Maxi y a Aitana juntos. Una prueba más de la supuesta relación que mantendrían los actores que se conocieron en Velvet. ¡Dale al play para ver todos los detalles!

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