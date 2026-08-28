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Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, pillados juntos de escapada: "Ya hacen vida de pareja"

Ambos han sido pillados juntos en una escapada de final de verano. Tras los rumores que les relacionan como pareja, Isabel González nos cuenta todos los detalles de esta supuesta relación.

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez Gijón

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón vuelven a estar en el foco mediático. Ambos han sido pillados juntos en una escapada veraniega en Trujillo.

Las imágenes llegan meses después de que Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón fueran fotografiados besándose en plena calle. Unas imágenes sobre las que ninguno de los dos se pronunció ante los medios.

"Ya no van a negar la evidencia", afirma nuestra compañera Isabel González. Nuestra colaboradora ha confirmado que, según el entorno de ambos, ya han empezado a hacer vida de pareja y no se esconden: "Me dicen que están muy enamorados, que ya están presentándose en núcleos de amigos".

Meses más tarde, volvemos a ver a Maxi y a Aitana juntos. Una prueba más de la supuesta relación que mantendrían los actores que se conocieron en Velvet. ¡Dale al play para ver todos los detalles!

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