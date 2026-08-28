Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Por primera vez en su centenar de duelo en Pasapalabra, Javier y David han llegado a AlaZ en igualdad absoluta de condiciones. Es una situación que aún no se había producido entre esta pareja de concursantes: ambos han acumulado exactamente el mismo tiempo para afrontar la prueba final.

Roberto Leal ha confirmado el detalle. Tras un mejor arranque de David en Una de Cuatro, Javier ha arrasado en La Pista con los plenos de Elisa Matilla y de Eduardo Rosa. Los marcadores han quedado igualados con lo ocurrido en Palabras Cruzadas y ninguno ha pinchado en el ¿Dónde Están?, prueba tras la que ambos han terminado con 52 segundos acumulados.

Ante casos así de igualdad total, Roberto ha explicado lo que dicen las reglas sobre quién debe empezar AlaZ, en este caso para luchar por un bote de 958.000 euros. “Cuando esto pasa, arranca el equipo naranja”, ha recordado el presentador. Por lo tanto, David ha sido el encargado de comenzar este duelo especialmente igualado en AlaZ. ¡Qué tensión!

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