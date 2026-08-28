Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 28 de agosto

Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Roberto Leal ha confirmado que es la primera vez que estos dos concursantes llegan con la misma cantidad de segundos acumulados a la prueba final.

Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Por primera vez en su centenar de duelo en Pasapalabra, Javier y David han llegado a AlaZ en igualdad absoluta de condiciones. Es una situación que aún no se había producido entre esta pareja de concursantes: ambos han acumulado exactamente el mismo tiempo para afrontar la prueba final.

Roberto Leal ha confirmado el detalle. Tras un mejor arranque de David en Una de Cuatro, Javier ha arrasado en La Pista con los plenos de Elisa Matilla y de Eduardo Rosa. Los marcadores han quedado igualados con lo ocurrido en Palabras Cruzadas y ninguno ha pinchado en el ¿Dónde Están?, prueba tras la que ambos han terminado con 52 segundos acumulados.

Hasta ‘El fin del mundo’ con Eduardo Rosa: pleno para sacarse la espinita en La Pista

Hasta ‘El fin del mundo’ con Eduardo Rosa: pleno para sacarse la espinita en La Pista

Ante casos así de igualdad total, Roberto ha explicado lo que dicen las reglas sobre quién debe empezar AlaZ, en este caso para luchar por un bote de 958.000 euros. “Cuando esto pasa, arranca el equipo naranja”, ha recordado el presentador. Por lo tanto, David ha sido el encargado de comenzar este duelo especialmente igualado en AlaZ. ¡Qué tensión!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Las dudas de Javier dan alas a David en AlaZ: pasa de una gran ventaja a un desenlace de infarto

Las dudas de Javier dan alas a David en AlaZ: pasa de una gran ventaja a un desenlace de infarto

Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Hasta ‘El fin del mundo’ con Eduardo Rosa: pleno para sacarse la espinita en La Pista

Hasta ‘El fin del mundo’ con Eduardo Rosa: pleno para sacarse la espinita en La Pista

¿Y si Roberto Leal hubiera sido futbolista? La decisión que le habría alejado de la televisión
Mejores momentos | 28 de agosto

¿Y si Roberto Leal hubiera sido futbolista? La decisión que le habría alejado de la televisión

“Nuestro trabajo consiste en hacer que parezca fácil lo difícil”: la reivindicación de Javier en Pasapalabra
Mejores momentos | 28 de agosto

“Nuestro trabajo consiste en hacer que parezca fácil lo difícil”: la reivindicación de Javier en Pasapalabra

Óscar Martínez
En plató

El presentador Óscar Martínez, emocionado al hablar de su hijo: "Es lo mejor que tengo"

Fue una de las caras más conocidas de la televisión de los 2000 y aún continúa desarrollándose en la pequeña pantalla. Hoy, Óscar Martínez nos habla de su pasión por la comunicación, por su familia y por la vida.

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez Gijón
TODOS LOS DETALLES

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, pillados juntos de escapada: "Ya hacen vida de pareja"

Ambos han sido pillados juntos en una escapada de final de verano. Tras los rumores que les relacionan como pareja, Isabel González nos cuenta todos los detalles de esta supuesta relación.

Electrocutado

Jesús agradece a su novia que esté a su lado pese a las cicatrices que tiene en su cuerpo: "Me hiciste sentir que no eran un problema"

Oro

Marc Balcells habla sobre el peligro que corre el oro español: "Ha sido muy fácil entrar en los museos"

Harald

María Manjavacas, sobre la conexión entre la reina Sofía y Harald V de Noruega: "Intentaron emparejarles"

Publicidad