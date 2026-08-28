Hasta ‘El fin del mundo’ con Eduardo Rosa: pleno para sacarse la espinita en La Pista

Eduardo Rosa ha firmado el único pleno musical en este programa de Pasapalabra. Qué mejor forma de terminar esta visita al concurso que con este dulce sabor de boca después de sus dos derrotas contra Sara Escudero en los programas anteriores. Además, su victoria ha sido rotunda porque estaba plenamente convencido de la canción.

Este duelo en La Pista ha trasladado a los dos invitados al año 2019. Eduardo ha sido más rápido con el pulsador y, escuchando con atención el primer fragmento, se le ha dibujado una sonrisa en la cara. “¡El fin del mundo!”, ha cantado, con la total seguridad de que era el tema de La La Love You.

El silencio de Roberto Leal he estado cerca de hacerle dudar. “No me hagas sufrir, que sabes que sí”, le ha pedido. El presentador le ha confirmado el pleno. “Se ha quitado la espinita”, ha destacado. ¡No te lo pierdas!

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