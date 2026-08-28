El regreso de cinco pescadores desaparecidos sacude un pueblo en el tráiler de A la deriva

A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer y su tráiler anticipa el terremoto que provocará el regreso de cinco pescadores desaparecidos. Sus mujeres habían intentado reconstruir sus vidas, pero la vuelta de los llamados “resucitados” amenaza con destapar secretos, conflictos y heridas del pasado.

En A la deriva, Lucía tendrá que enfrentarse de nuevo a Héctor, su marido, tras haber logrado liberarse de una relación marcada por la manipulación y la violencia. Ahora, enamorada de Tristán, tiene clara su postura ante su regreso: “No quiero que vuelva”.

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