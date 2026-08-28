“Nuestro trabajo consiste en hacer que parezca fácil lo difícil”: la reivindicación de Javier en Pasapalabra

Hay etapas en las que Javier y David sólo conocen la victoria y la derrota y etapas en las que se suceden los empates. En el pasado AlaZ, los dos concursantes volvieron a firmar tablas y, además, con un guion calcado al del programa anterior: con el madrileño plantándose en 23 aciertos y David remontando con tres respuestas para evitar la Silla Azul.

Ya van 31 empates entre esta pareja, uno de los datos que Roberto Leal ha recopilado para empezar la tarde. David le ha llamado “Mister Chip” por dominar tantas estadísticas. Además, al concursante se le ha puesto una sonrisa aún más amplia al saber que, en 102 programas, ya acumula la cifra redonda de 51.000 euros.

Por su parte, Javier se acerca al doble, 95.400 euros, habiendo protagonizado 30 programas más que su compañero. Además, el madrileño ha querido reivindicar el último resultado, destacando lo complicado que es quedarse a sólo dos aciertos del bote. “Nuestro trabajo consiste en hacer que parezca fácil lo difícil”, ha comentado. Elisa Matilla, a su lado, ha apostillado: “Como los actores”.

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