Rufián y Vito Quiles o Mónica Naranjo y Sánchez: la calle sueña con los invitados ideales de La Mesa

Quedan muy poquitos días para que las luces del plató se enciendan. El próximo miércoles 2 de septiembre a las 23:00h, justo después de El Hormiguero, Cristina Pardo se pone al frente de La Mesa, la gran apuesta de Antena 3 para el prime time. Pero, ¿qué se imagina la gente cuando escucha el nombre del programa?

Hemos salido a la calle con el micrófono para poner a prueba a la gente. Y aunque a más de uno le ha costado enfocar la vista "no veo ni una torta", confesaba entre risas una mujer, la cara de Cristina Pardo es inconfundible: "Es una chica muy alegre, lo hará bien".

Entre el chisme, la política... y combinaciones imposibles

Sobre el contenido de La Mesa, las apuestas están divididas: desde quienes se imaginan un debate de actualidad política hasta quienes apuestan por el "puro chisme y el cotilleo". Sin embargo, la gran sorpresa llega al preguntar a quién sentarían a compartir mesa con la presentadora.

Las propuestas de la calle no han dejado a nadie indiferente. Hay quien juntaría a Mariano Rajoy con Lala Chus o Iñaki Gabilondo con Carmen Lomana, pasando por parejas tan explosivas como Gabriel Rufián con Vito Quiles, Pablo Iglesias con Juan del Val o incluso Mónica Naranjo con Pedro Sánchez.

Lo que está claro es que exsite una gran expectación y el público ya tiene la fecha apuntada en el calendario.

No te lo pierdas: gran estreno de La Mesa con Cristina Pardo, el próximo miércoles 2 de septiembre a las 23:00h en Antena 3.