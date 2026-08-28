El presentador Óscar Martínez, emocionado al hablar de su hijo: "Es lo mejor que tengo"

Óscar Martínez es uno de los presentadores más conocidos de la televisión en nuestro país. Tras debutar como colaborador en De Buena Mañana en 2001, pronto dio el salto a presentar diferentes formatos de entretenimiento.

Durante los 2000, formó parte de una gran generación de presentadores, entre los que destacan Jesús Vázquez, Alonso Caparrós o Jordi González. Un grupo de profesionales que compartían un mismo rasgo: la pasión por la comunicación.

El presentador no solo triunfa ante las cámaras, sino también detrás de estas. Su familia y su hijo, de 18 años son sus pilares fundamentales y quienes le ayudan a continuar con ilusión el camino.

"Mi hijo es lo mejor que tengo", confiesa, emocionado. Óscar ha desvelado que, pese a que la paternidad a veces le ha sobrepasado, es lo mejor que le ha pasado en la vida.

Según nos cuenta, su hijo se planteó dedicarse a la televisión, pero Óscar le aconsejó no hacerlo. "Es muy inestable y al final quiso ser psicólogo", señala Óscar. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas