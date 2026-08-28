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El presentador Óscar Martínez, emocionado al hablar de su hijo: "Es lo mejor que tengo"

Fue una de las caras más conocidas de la televisión de los 2000 y aún continúa desarrollándose en la pequeña pantalla. Hoy, Óscar Martínez nos habla de su pasión por la comunicación, por su familia y por la vida.

Óscar Martínez

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Óscar Martínez es uno de los presentadores más conocidos de la televisión en nuestro país. Tras debutar como colaborador en De Buena Mañana en 2001, pronto dio el salto a presentar diferentes formatos de entretenimiento.

Durante los 2000, formó parte de una gran generación de presentadores, entre los que destacan Jesús Vázquez, Alonso Caparrós o Jordi González. Un grupo de profesionales que compartían un mismo rasgo: la pasión por la comunicación.

El presentador no solo triunfa ante las cámaras, sino también detrás de estas. Su familia y su hijo, de 18 años son sus pilares fundamentales y quienes le ayudan a continuar con ilusión el camino.

"Mi hijo es lo mejor que tengo", confiesa, emocionado. Óscar ha desvelado que, pese a que la paternidad a veces le ha sobrepasado, es lo mejor que le ha pasado en la vida.

Según nos cuenta, su hijo se planteó dedicarse a la televisión, pero Óscar le aconsejó no hacerlo. "Es muy inestable y al final quiso ser psicólogo", señala Óscar. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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