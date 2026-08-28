Las dudas de Javier dan alas a David en AlaZ: pasa de una gran ventaja a un desenlace de infarto

Javier y David han desarrollado dos estrategias muy diferentes en este duelo en AlaZ. Más que por ser su seña de identidad, ha ocurrido fruto de las circunstancias: el madrileño ha desplegado una táctica primervueltista, mientras que el barcelonés ha jugado con más tranquilidad. Lo insólito es que ambos han comenzado, por primera vez, con la misma cantidad de segundos: 162. Por las reglas, ha arrancado quien ocupaba el atril naranja.

Javier, acelerado con dos turnos brillantes, uno de ellos de ocho aciertos, ha llegado a sacar catorce a David durante la prueba. Ha sido la ventaja máxima: 21-7 cuando ha terminado la primera ronda. Ahí se ha estancado, por lo que David ha ido acercándose con cuidado de no tropezar… y hasta lograr el empate.

Una vez más, se ha demostrado que nada está decidido hasta la última letra y la tensión se ha disparado en la recta final. Javier ha sacado un acierto más y se ha plantado. Por lo tanto, el desenlace dependía del último turno de David. ¡Revive este frenético AlaZ en el vídeo!

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