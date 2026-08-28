Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AlaZ | 28 de agosto

Las dudas de Javier dan alas a David en AlaZ: pasa de una gran ventaja a un desenlace de infarto

El concursante madrileño ha hecho una primera ronda muy rápida, con hasta catorce aciertos de diferencia, pero se ha frenado después en un final lleno de tensión.

Las dudas de Javier dan alas a David en AlaZ: pasa de una gran ventaja a un desenlace de infarto

Las dudas de Javier dan alas a David en AlaZ: pasa de una gran ventaja a un desenlace de infarto

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Javier y David han desarrollado dos estrategias muy diferentes en este duelo en AlaZ. Más que por ser su seña de identidad, ha ocurrido fruto de las circunstancias: el madrileño ha desplegado una táctica primervueltista, mientras que el barcelonés ha jugado con más tranquilidad. Lo insólito es que ambos han comenzado, por primera vez, con la misma cantidad de segundos: 162. Por las reglas, ha arrancado quien ocupaba el atril naranja.

Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Javier, acelerado con dos turnos brillantes, uno de ellos de ocho aciertos, ha llegado a sacar catorce a David durante la prueba. Ha sido la ventaja máxima: 21-7 cuando ha terminado la primera ronda. Ahí se ha estancado, por lo que David ha ido acercándose con cuidado de no tropezar… y hasta lograr el empate.

Una vez más, se ha demostrado que nada está decidido hasta la última letra y la tensión se ha disparado en la recta final. Javier ha sacado un acierto más y se ha plantado. Por lo tanto, el desenlace dependía del último turno de David. ¡Revive este frenético AlaZ en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Las dudas de Javier dan alas a David en AlaZ: pasa de una gran ventaja a un desenlace de infarto

Las dudas de Javier dan alas a David en AlaZ: pasa de una gran ventaja a un desenlace de infarto

Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Hasta ‘El fin del mundo’ con Eduardo Rosa: pleno para sacarse la espinita en La Pista

Hasta ‘El fin del mundo’ con Eduardo Rosa: pleno para sacarse la espinita en La Pista

¿Y si Roberto Leal hubiera sido futbolista? La decisión que le habría alejado de la televisión
Mejores momentos | 28 de agosto

¿Y si Roberto Leal hubiera sido futbolista? La decisión que le habría alejado de la televisión

“Nuestro trabajo consiste en hacer que parezca fácil lo difícil”: la reivindicación de Javier en Pasapalabra
Mejores momentos | 28 de agosto

“Nuestro trabajo consiste en hacer que parezca fácil lo difícil”: la reivindicación de Javier en Pasapalabra

Óscar Martínez
En plató

El presentador Óscar Martínez, emocionado al hablar de su hijo: "Es lo mejor que tengo"

Fue una de las caras más conocidas de la televisión de los 2000 y aún continúa desarrollándose en la pequeña pantalla. Hoy, Óscar Martínez nos habla de su pasión por la comunicación, por su familia y por la vida.

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez Gijón
TODOS LOS DETALLES

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, pillados juntos de escapada: "Ya hacen vida de pareja"

Ambos han sido pillados juntos en una escapada de final de verano. Tras los rumores que les relacionan como pareja, Isabel González nos cuenta todos los detalles de esta supuesta relación.

Electrocutado

Jesús agradece a su novia que esté a su lado pese a las cicatrices que tiene en su cuerpo: "Me hiciste sentir que no eran un problema"

Oro

Marc Balcells habla sobre el peligro que corre el oro español: "Ha sido muy fácil entrar en los museos"

Harald

María Manjavacas, sobre la conexión entre la reina Sofía y Harald V de Noruega: "Intentaron emparejarles"

Publicidad