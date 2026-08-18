Una receta completa e ideal para el verano: Arguiñano cocina ceviche de champiñones

Esta receta destaca por ser una opción fresca, ligera y llena de propiedades. Es baja en grasas y rica en fibra, además de incluir ingredientes que contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunitario, favorecen la digestión y ayudan a cuidar la piel. Una propuesta vegana y revitalizante, perfecta para disfrutar de una comida ligera sin renunciar al sabor.

El intenso color de la cebolla roja la convierte en un ingrediente especialmente vistoso para consumir en crudo. Queda perfecta en preparaciones como ensaladas y ceviches, donde aporta además un toque de color y frescura.

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