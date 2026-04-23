Receta barata, rica y fácil de Karlos Arguiñano: calabacines rellenos de carne

Lola Pastor le sugiere esta receta a Karlos Arguiñano "porque la hacía su madre y le trae muy buenos recuerdos".

Esta vez hemos cortado los calabacines en tronquitos o cilindros, pero también los puedes cortar a lo largo. Otra opción es hacer esta receta con calabacines redondos.

Ingredientes, para 4 personas

3 calabacines grandes

300 g de carne de cerdo picada

1 cebolla

1 huevo

200 g de salsa de tomate

30 g de queso parmesano rallado

10 g de pan rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 cucharadita de orégano

Perejil

Ingredientes Calabacines rellenos de carne | antena3.com

Elaboración

Retira los extremos de los calabacines (para que apoyen bien) y corta cada uno en 4 trozos. Vacía el interior con ayuda de un sacabolas (dejando el fondo sin vaciar para que sirva de base). Una vez vaciados, pélalos con ayuda de un pelador. Colócalos sobre una fuente apta para el horno y resérvalos.

Vacía el interior con ayuda de un sacabolas | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica la cebolla en daditos, introdúcela en la sartén, sazona y deja que se poche durante 6-8 minutos. Introduce la carne de los calabacines y cocina el conjunto durante 15 minutos más. Retira las verduras a un plato.

En la misma sartén, pon 2-3 cucharadas de aceite. Salpimienta la carne, introdúcela en la sartén y saltéala durante 4-5 minutos, hasta que coja color. Incorpora la verdura y el orégano. Cocina la mezcla durante 2-3 minutos. Retira del fuego y deja templar.

Incorpora la verdura y el orégano | antena3.com

Bate el huevo en un bol. Incorpora la carne con las verduras y mezcla bien. Rellena los calabacines con esta mezcla. Reparte por encima la salsa de tomate. Pon encima de cada uno una pizca de pan rallado y de queso rallado. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 30 minutos.

Reparte por encima la salsa de tomate | antena3.com

Sirve 3 trozos de calabacín relleno en cada plato. Decora con perejil.