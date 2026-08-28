Todo sobre Haakon VIII, el nuevo monarca noruego: de su vida como príncipe a su historia con Mette-Marit

Noruega abre este viernes 28 de agosto de 2026 una nueva etapa. Tras el fallecimiento del rey Harald V a los 89 años, su hijo Haakon se convierte automáticamente en el nuevo monarca del país.

A sus 53 años, quien durante más de tres décadas ha sido príncipe heredero toma ahora las riendas de la Corona como Haakon VIII. A su lado estará Mette-Marit, que pasa a ser reina consorte, mientras que su hija mayor, Ingrid Alexandra, se convierte en la nueva heredera al trono.

El cambio llega en un momento especialmente delicado para la familia real noruega. En los últimos meses, la institución se ha visto rodeada de polémicas familiares y problemas de salud.

Haakon, sin embargo, lleva tiempo preparándose para este momento. De hecho, ha ejercido como regente en varias ocasiones debido al empeoramiento de la salud de su padre. Ahora comienza oficialmente su reinado.

Harlad V junto al actual Haakon VIII | Gtres

Una infancia alejada de los protocolos

Haakon Magnus nació el 20 de julio de 1973 en Oslo. Es el único hijo varón de Harald V y la reina Sonia y creció junto a su hermana mayor, la princesa Märtha Louise. Sus padres siempre intentaron que ambos tuvieran una infancia lo más normal posible dentro de lo que significa pertenecer a una familia real.

El rey Olaf V de Noruega con su hijo, el príncipe Harald, y su nieto Haakon en los años 80 | Gtres

El entonces príncipe acudió a colegios noruegos y pasó buena parte de su infancia en Skaugum, la residencia familiar. Desde pequeño mostró una especial afición por los deportes, concretamente los acuáticos, las actividades al aire libre y la música.

Haakon practicando un deporte acuático durante sus vacaciones de verano de 2005 | Gtres

Una forma de entender la vida que ha mantenido con los años y que ha contribuido a construir esa imagen de príncipe cercano y poco encorsetado que le ha acompañado durante buena parte de su trayectoria.

Una preparación pensada para ser rey

Aunque su infancia fue relativamente normal, Haakon sabía desde muy joven cuál sería su destino. Su formación combinó estudios universitarios, preparación militar y experiencia internacional.

Después de completar su educación secundaria, ingresó en las Fuerzas Armadas noruegas y se graduó en la Academia Naval de Bergen en 1995. También recibió formación con las fuerzas especiales, realizó entrenamiento de paracaidismo y completó cursos militares. Actualmente cuenta con los rangos de general de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea, además de almirante de la Armada noruega.

Visita de Haakon a las Fuerzas Armadas noruegas en Afganistán en 2009 | Gtres

Pero su preparación no se quedó en el ámbito militar. Haakon estudió Ciencias Políticas en la Universidad de California en Berkeley, donde se graduó en 1999, y posteriormente realizó un máster en Estudios de Desarrollo en la London School of Economics. Además, hizo prácticas en la misión permanente de Noruega ante Naciones Unidas en Nueva York.

Mette-Marit, el amor que puso a prueba a la Corona

Si hay una historia que define al nuevo rey noruego es la de su relación con Mette-Marit. Ambos se conocieron a finales de los años noventa y su relación no tardó en generar titulares.

Ella no pertenecía a la aristocracia ni a ninguna familia real, era una mujer de origen plebeyo y madre de un niño, Marius Borg Høiby. Su pasado también generó una fuerte polémica en la sociedad noruega y puso a prueba la imagen de una monarquía que trataba de modernizarse.

Haakon y Mette-Marit | Gtres

Haakon, sin embargo, tenía claro que quería estar con ella, y la pareja se casó el 25 de agosto de 2001 en la catedral de Oslo, después de conseguir el respaldo de la institución. Una decisión que, además, recordaba a la historia de sus propios padres: Harald también tuvo que esperar años para poder casarse con Sonia, una mujer que no pertenecía a la realeza.

Haakon y Mette-Marit el día de su boda | Gtres

Juntos han formado una familia con tres hijos: Marius, hijo de Mette-Marit, y los dos hijos que tienen en común, la princesa Ingrid Alexandra, nacida en 2004, y el príncipe Sverre Magnus, nacido en 2005.

Una familia marcada por las polémicas

Haakon llega al trono en un momento complicado para la Casa Real noruega. La situación judicial de su hijastro Marius Borg ha generado una enorme atención mediática y ha obligado a la familia a gestionar una de sus mayores crisis recientes.

Haakon junto a Marius Borg en 2017 | Gtres

Al mismo tiempo, la figura de Mette-Marit también ha estado en el centro de la actualidad por sus problemas de salud. La princesa, que padece fibrosis pulmonar, ha tenido que reducir sus compromisos oficiales durante los últimos años.

Haakon y Mette-Marit | Gtres

En 2025 su situación se complicó y en junio de 2026 fue sometida a un trasplante de pulmón. Ahora, como reina consorte, su salud será uno de los factores que marcarán la nueva etapa de la Corona.

Un rey cercano

Haakon llega al trono después de haber pasado 35 años como heredero. Durante todo este tiempo ha ido asumiendo cada vez más responsabilidades y ha sustituido a su padre en diferentes ocasiones cuando Harald no podía ejercer sus funciones.

Su perfil es diferente al de un monarca tradicional: le apasiona el surf, la música y la naturaleza, y ha defendido durante años cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, el medio ambiente y la protección de los océanos.

Haakon VIII, actual rey de Noruega | Gtres

Ahora tendrá que demostrar que esa imagen cercana también funciona desde el trono. Haakon hereda una monarquía que atraviesa uno de sus momentos más delicados, pero también una institución que durante décadas ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos.

Su historia personal, desde aquel niño que creció practicando deportes al aire libre hasta el hombre que decidió enfrentarse a las críticas para casarse con Mette-Marit, explica en buena parte el tipo de rey que Noruega puede esperar: menos rígido, más cercano y dispuesto a mantener la Corona conectada con la sociedad.