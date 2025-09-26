Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Arguiñano, impresionado con la flor de calabacín rellena con ajoblanco de uva moscatel: "Es un platazo para los amantes de la cocina"

Karlos Arguiñano ha quedado impresionado con esta receta que ha elaborado su hijo. El cocinero reconoce que la flor de calabacín rellena con ajoblanco de uva moscatel "es un verdadero platazo para los amantes de la cocina".

Joseba Arguiñano ha elaborado un recetón digno de ver. Además de rico, la presentación es increíble y más si lo acompañas con el ajoblanco malagueño.

Si os gusta el sabor ácido, a la hora de hacer el ajoblanco podéis sustituir el vino moscatel por vinagre.

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 flores de calabacín
  • 1 calabacín
  • 200 g de queso ricota
  • 40 g de queso parmesano rallado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Para el ajoblanco de uva:

  • 100 g de anacardos naturales
  • 50 g de miga de pan de víspera anterior
  • 120 g de uva moscatel (in pepitas)
  • 2 dientes de ajo
  • 150 ml de agua
  • 2 cucharadas de vino moscatel
  • 30 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Elaboración

Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Lava el calabacín, córtalo en daditos e introdúcelo en la sartén. Sazónalo y cocínalo a fuego medio durante 10-12 minutos hasta que pierda el agua.

Apaga el fuego e incorpora los quesos (ricota y parmesano) a la sartén. Muele un poco de pimienta encima y mezcla bien. Introduce la farsa en una manga pastelera.

Abre las flores de calabacín y con ayuda de una tijera, córtales los pistilos (porque amargan). Rellena las flores de calabacín con la farsa de calabacín y queso, y colócalas en una fuente apta para el horno. Riégalas con un poco de aceite y hornéalas a 170º durante 5 minutos.

Para hacer el ajo blanco, pon los ajos, los anacardos, el vino moscatel, el aceite, el pan troceado, las uvas, el agua y una pizca de sal en un vaso americano. Tritura los ingredientes hasta que consigas un ajoblanco homogéneo.

Reparte el ajo blanco en 4 platos, coloca 2 flores de calabacín encima de cada uno y decóralos con unas hojas de perejil.

