Arguiñano, impresionado con la flor de calabacín rellena con ajoblanco de uva moscatel: "Es un platazo para los amantes de la cocina"

Joseba Arguiñano ha elaborado un recetón digno de ver. Además de rico, la presentación es increíble y más si lo acompañas con el ajoblanco malagueño.

Si os gusta el sabor ácido, a la hora de hacer el ajoblanco podéis sustituir el vino moscatel por vinagre.

Ingredientes, para 4 personas

8 flores de calabacín

1 calabacín

200 g de queso ricota

40 g de queso parmesano rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Para el ajoblanco de uva:

100 g de anacardos naturales

50 g de miga de pan de víspera anterior

120 g de uva moscatel (in pepitas)

2 dientes de ajo

150 ml de agua

2 cucharadas de vino moscatel

30 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal

Elaboración

Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Lava el calabacín, córtalo en daditos e introdúcelo en la sartén. Sazónalo y cocínalo a fuego medio durante 10-12 minutos hasta que pierda el agua.

Apaga el fuego e incorpora los quesos (ricota y parmesano) a la sartén. Muele un poco de pimienta encima y mezcla bien. Introduce la farsa en una manga pastelera.

Abre las flores de calabacín y con ayuda de una tijera, córtales los pistilos (porque amargan). Rellena las flores de calabacín con la farsa de calabacín y queso, y colócalas en una fuente apta para el horno. Riégalas con un poco de aceite y hornéalas a 170º durante 5 minutos.

Para hacer el ajo blanco, pon los ajos, los anacardos, el vino moscatel, el aceite, el pan troceado, las uvas, el agua y una pizca de sal en un vaso americano. Tritura los ingredientes hasta que consigas un ajoblanco homogéneo.

Reparte el ajo blanco en 4 platos, coloca 2 flores de calabacín encima de cada uno y decóralos con unas hojas de perejil.