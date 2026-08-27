Roberto Brasero: "Veremos el eclipse de luna en la noche más fría de agosto"

Ya hemos notado hoy un amanecer más fresco en buena parte de España y esta madrugada se prolonga ese descenso de las temperaturas mínimas que desemboca en un amanecer que hace necesaria una manga larga. Estamos a las puertas de la que puede ser la noche más fría de lo que llevamos del mes de agosto y como a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas seguramente será la más fría de todo el mes.

El descenso de esta noche será generalizado si bien en el área Mediterráneo, donde están tan altas las temperaturas, todavía registraremos una noche tropical con mínimas de 20° o más en zonas de la región de Murcia, Baleares, Cataluña o la Comunidad Valenciana. Un contraste con las mínimas del interior peninsular y sobre todo con capitales castellano y leonesas donde se quedarán solo 7° en Salamanca o Ávila

Se marcha la borrasca

Tras dos borrascas consecutivas que han alcanzado la Península en los dos últimos días, incluido el del hoy que chubascos fuertes que están descargando en Galicia o Asturias, mañana llegará el viernes pero no llegará una tercera: vuelve a estabilizarse el tiempo de cara a un fin de semana que volverá a ser soleado y veraniego. No obstante, todavía mañana pueden seguir los cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste y Cantábrico, con chubascos y alguna tormenta en Galicia, Asturias y León sobre todo a primeras horas: irán a menos con el trascurrir del día.

Tendremos nubes medias y altas por la mañana en Baleares, Melilla y extremo este peninsular y luego la tarde más soleada y no se puede descartar que caiga alguna tormenta por Cartagena, Almería o Melilla. Poco nuboso o despejado en el resto de España con cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles y dispersas en el norte de las islas occidentales de Canarias

Eclipse parcial de luna

Esta noche predominarán los cielos despejados salvo el noroeste, donde todavía estará cubierto y con lluvias, y zonas del tercio este de España, por la presencia de nubes altas, por lo que deberíamos tener buena visibilidad del eclipse parcial de luna que se producirá esta próxima madrugada.

A diferencia de los eclipses solares, como el del pasado 12 de agosto, en los Eclipses de Luna no se necesitan gafas especiales ni ninguna otra protección y son visibles desde cualquier lugar donde se vea la luna, es decir, no hay una zona concreta desde donde se observe mejor o peor. Son eclipses universales: donde sea de noche y no haya nubes, se podrá observar. Y lo que se verá e como la luna se irá oscureciendo a partir de las 4:30 de la madrugada aproximadamente y en torno a las 6:10 horas será el máximo del eclipse y entonces nuestro satélite presentará un aspecto rojizo aunque no del todo ya que se trata de un eclipse parcial y no total.

Esto significa que la luna no entra completamente en la sombra de la Tierra, hay una parte que se queda fuera. Por eso es parcial. Pero será muy llamativo, sobre todo en la fase del máximo que es cuando le alcanzan los rayos del sol filtrados por la atmosfera terrestre

Luna de Sangre

La Tierra, situada entre el sol y la luna, bloquea la luz solar pero a través de la atmósfera sí logran pasar a través de los bordes de nuestra atmósfera. Estos son los que llegan a la luna pero como lo hacen después de pasar por un camino más largo hay colores que se quedan por el camino. La atmósfera terrestre dispersa con facilidad los colores de onda corta como el azul y el violeta (por eso el color del cielo diurno es azul) y sin embargo los tonos de onda larga, como el rojo y el naranja, pueden atravesar la atmósfera sin dispersarse tanto y así pueden llegar más lejos. Estos son los que se proyectan en la luna durante un eclipse lunar aportándole ese tono rojizo que popularmente se conoce como luna de sangre.