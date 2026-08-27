Roberto Brasero explica el colapso de un glaciar a más de 5.000 metros de altura que causó la riada en Nepal

La gran riada de Nepal ha sido provocada por el colapso de un glaciar desde unos 5.000 metros de altitud a un río situado a kilómetros aguas arriba del desastre, al contrario de las hipótesis que sugerían que el problema de origen fue un terremoto.

Gracias a imágenes satelitales, los expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) han podido confirmarlo. Desde esa altura cayó una gran masa de hielo y rocas de 600 metros de largo, y ese deslizamiento de tierra fue lo registraron los sismógrafos. Por lo tanto, no hubo ningún terremoto previo.

Según indica el centro a Europa Press, la riada se puede haber intensificado debido a que los valles afectados se encuentran en la zona de cabecera, es decir, son algo estrechos, por lo que esa cantidad de lodo y sedimentos no se ha podido diseminar por los afluentes, sino que se ha mantenido muy concentrada. "Eso es lo que la ha hecho tremendamente destructiva, porque ha concentrado toda la energía en el cauce del río, arrasando todo lo que ha pillado", ha resumido.

El glaciar podría haber creado una barrera que acumuló material

La hipótesis que se baraja es que todo ese material más que el que arrastró en su caída formó una barrera en el río, que primero acumuló el agua y, al romperse, liberó el caudal de forma súbita provocando la riada.

Sobre su velocidad, se calcula que avanzó a cerca de 70 km/h, de manera similar a un tsunami, pero esta ocasión originado por el colapso del glaciar.

Expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del Colegio Oficial de Geólogos señalan a la posibilidad de que las altas temperaturas hayan podido influir en las inundaciones que se produjeron este miércoles a causa de una fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China, en un suceso que ya deja cerca de 400 muertos y cientos de desaparecidos, incluidos cuatro españoles.

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