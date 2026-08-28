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Lola Índigo, nueva coach de La Voz 2026: trayectoria, canciones y curiosidades

La cantante se estrena en La Voz 2026 como coach en la edición de adultos y parece que se lo va a poner muy complicado a sus compañeros, porque viene dispuesta a ¡darlo todo!

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Lola Índigo es una de las artistas confirmadas que conformará el nuevo equipo de coaches de La Voz 2026. La cantante llega con muchas ganas de conseguir su primera victoria como coach y de dejar el listón aún más alto.

La granadina se sentará por primera vez en el sillón rojo de la edición adulta, aunque experiencia no le falta. Su primera aparición en el programa fue como asesora de Sebastián Yatra en La Voz Kids. Y, después, también fue asesora en la edición de adultos de Luis Fonsi y Pablo López, hasta dar el paso definitivo como coach de La Voz Kids durante dos años consecutivos.

Vamos, que podríamos decir que, con la trayectoria que cuenta, Lola Índigo le está empezando a pisar los talones incluso a los coaches más veteranos. En sus experiencias como coach de la edición Kids, la artista tuvo como asesores a RVFV y Judeline. Pero si algo sabemos esta temporada, es que Lola Índigo llega pisando fuerte.

Lola Índigo

La reina de los hits que va a revolucionar a los talents

Además, la cantante regresa al plató después de un verano petado de éxitos y está claro que sus últimos temazos pueden convertirse en una de las grandes bazas para conquistar a los talents. ¿Quién no querría formar parte de su equipo?

Estamos todos de acuerdo en que en esta edición de La Voz 2026 necesitamos escuchar ‘Pa ti toa’, la canción que Lola Índigo ha sacado junto a otra de las coaches más queridas del programa, Ana Mena, y que se ha convertido en uno de los temas del verano. Y, por supuesto, ¡‘El bachatón de la L’!, su colaboración con el canario Lucho RK.

Lo que está claro es que el resto de coaches lo van a tener muy complicado con esta artista, que viene con toda la ilusión de llevar a sus talents a lo más alto y, sobre todo, ¡de disfrutar mucho de la música!

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