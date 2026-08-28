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AGRESIONES EN CEUTA

Ángel, tras sufrir su familia una brutal agresión de radicales en Ceuta: "Me metí yo en medio y me empezaron a pegar puñetazos, me intentaron ahorcar"

El joven denuncia que la marcha pacífica degeneró en caos, dejando a su padre ingresado a la espera de cirugía y provocando el acoso posterior a su familia por visibilizar los hechos.

Ángel, tras sufrir su familia una brutal agresión de radicales en Ceuta

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Sofía Avendaño
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Una manifestación ciudadana en Ceuta que pretendía ser pacífica se tornó en violencia tras la irrupción de grupos radicales, dejando a varias personas heridas. Entre las víctimas se encuentra el padre de Ángel, un joven ceutí que ha intervenido por videollamada en 'Espejo Público' para denunciar las agresiones que sufrieron él y su familia en medio del caos.

Según el testimonio del joven, la tensión se disparó cuando el entorno se llenó de agitadores sin importar la presencia de niños ni personas mayores. "Uno le tiró a mi madre un contenedor. En cuanto la quité de en medio, me acerqué a decirles que tuvieran cuidado y comenzaron a encararse a mi madre: 'Gilipollas, te voy a partir la boca...'", explica el joven.

"Me dijeron textualmente: 'No vamos a parar la manifestación porque le hayan roto la nariz a tu padre'"

Al intentar proteger a su madre, Ángel fue acorralado y atacado brutalmente. "Me metí yo en medio y me empezaron a pegar puñetazos, me intentaron ahorcar, me arañaron... A mi madre le metieron un puñetazo, toda la cara sangrando y la nariz rota", ha relatado visiblemente afectado. Como consecuencia del ataque, su padre terminó ingresado en el hospital y "probablemente le tengan que operar la nariz".

Ángel denuncia además la fría reacción de los propios manifestantes, quienes ignoraron a las víctimas ensangrentadas y prefirieron seguir avanzando: "Me dijeron textualmente: 'No vamos a parar la manifestación porque le hayan roto la nariz a tu padre'". Tras la agresión, los atacantes huyeron al detectar presencia mediática al grito de "vámonos, vámonos, que está la televisión, que esto no salga".

Asegura que los radicales son vecinos de Ceuta

El testigo asegura que los agresores no son ajenos a la ciudad, sino que "son propios vecinos de Ceuta" plenamente identificados por la comunidad, cuyo único objetivo es "dividir". En sus palabras más contundentes, el joven concluyó: "Es que les da igual llevarse por delante a ceutíes o marroquíes... Nosotros tenemos más miedo de los manifestantes que de los inmigrantes".

A la agresión física se le suma el acoso posterior que está sufriendo la familia por visibilizar los hechos: "Hemos recibido amenazas, insultos… Me han dicho que si Pedro Sánchez me está pagando por estas denuncias, que son todas falsas".

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Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

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