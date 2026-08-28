¿Y si Roberto Leal hubiera sido futbolista? La decisión que le habría alejado de la televisión

“Con ganas de jaleo”, así ha comenzado Eduardo Rosa este programa de Pasapalabra. Además, Roberto Leal le ha piropeado al saludarle: “Qué bien te queda la camisa”. Por si fuera poco, el actor le ha devuelto el halago con un toque de picardía: “No tan bien como a ti, nunca podré competir con tu pecho”. Su visita termina con tanta temperatura como empezó, cuando los dos contaron cómo se conocieron… y uno de ellos estaba semidesnudo.

La anécdota que esta vez han contado es que jugaron juntos al fútbol en un partido solidario durante la pasada Navidad. Eduardo ha destacado el talento de Roberto con el balón: “Se ha perdido el fútbol contigo un buen lateral”. El presentador le ha seguido la corriente: “Es que no podía hacerlo todo”, ha asegurado sobre la elección entre entretener en la televisión o con el deporte.

“Y me dediqué a esto”, ha tratado de zanjar Roberto. Eduardo se ha encargado también de terminar la charla por su parte: “Mal no te ha ido”. El presentador lo tenía claro: “Me ha ido bastante mejor que me hubiera ido con una pelota en los pies”. ¡Revive esta curiosa conversación en el vídeo!

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