Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 28 de agosto

¿Y si Roberto Leal hubiera sido futbolista? La decisión que le habría alejado de la televisión

Eduardo Rosa ha destacado el talento del presentador con el balón y ha asegurado que “se ha perdido un buen lateral”.

¿Y si Roberto Leal hubiera sido futbolista? La decisión que le habría alejado de la televisión

¿Y si Roberto Leal hubiera sido futbolista? La decisión que le habría alejado de la televisión

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

“Con ganas de jaleo”, así ha comenzado Eduardo Rosa este programa de Pasapalabra. Además, Roberto Leal le ha piropeado al saludarle: “Qué bien te queda la camisa”. Por si fuera poco, el actor le ha devuelto el halago con un toque de picardía: “No tan bien como a ti, nunca podré competir con tu pecho”. Su visita termina con tanta temperatura como empezó, cuando los dos contaron cómo se conocieron… y uno de ellos estaba semidesnudo.

“¡No es lo que aparece!”: Eduardo Rosa aclara por qué conoció a Roberto Leal... sin camisa

“¡No es lo que aparece!”: Eduardo Rosa aclara por qué conoció a Roberto Leal... sin camisa

La anécdota que esta vez han contado es que jugaron juntos al fútbol en un partido solidario durante la pasada Navidad. Eduardo ha destacado el talento de Roberto con el balón: “Se ha perdido el fútbol contigo un buen lateral”. El presentador le ha seguido la corriente: “Es que no podía hacerlo todo”, ha asegurado sobre la elección entre entretener en la televisión o con el deporte.

“Y me dediqué a esto”, ha tratado de zanjar Roberto. Eduardo se ha encargado también de terminar la charla por su parte: “Mal no te ha ido”. El presentador lo tenía claro: “Me ha ido bastante mejor que me hubiera ido con una pelota en los pies”. ¡Revive esta curiosa conversación en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Las dudas de Javier dan alas a David en AlaZ: pasa de una gran ventaja a un desenlace de infarto

Las dudas de Javier dan alas a David en AlaZ: pasa de una gran ventaja a un desenlace de infarto

Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Nunca había pasado con ellos: Javier y David llegan empatados en tiempo a AlaZ

Hasta ‘El fin del mundo’ con Eduardo Rosa: pleno para sacarse la espinita en La Pista

Hasta ‘El fin del mundo’ con Eduardo Rosa: pleno para sacarse la espinita en La Pista

¿Y si Roberto Leal hubiera sido futbolista? La decisión que le habría alejado de la televisión
Mejores momentos | 28 de agosto

¿Y si Roberto Leal hubiera sido futbolista? La decisión que le habría alejado de la televisión

“Nuestro trabajo consiste en hacer que parezca fácil lo difícil”: la reivindicación de Javier en Pasapalabra
Mejores momentos | 28 de agosto

“Nuestro trabajo consiste en hacer que parezca fácil lo difícil”: la reivindicación de Javier en Pasapalabra

Óscar Martínez
En plató

El presentador Óscar Martínez, emocionado al hablar de su hijo: "Es lo mejor que tengo"

Fue una de las caras más conocidas de la televisión de los 2000 y aún continúa desarrollándose en la pequeña pantalla. Hoy, Óscar Martínez nos habla de su pasión por la comunicación, por su familia y por la vida.

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez Gijón
TODOS LOS DETALLES

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, pillados juntos de escapada: "Ya hacen vida de pareja"

Ambos han sido pillados juntos en una escapada de final de verano. Tras los rumores que les relacionan como pareja, Isabel González nos cuenta todos los detalles de esta supuesta relación.

Electrocutado

Jesús agradece a su novia que esté a su lado pese a las cicatrices que tiene en su cuerpo: "Me hiciste sentir que no eran un problema"

Oro

Marc Balcells habla sobre el peligro que corre el oro español: "Ha sido muy fácil entrar en los museos"

Harald

María Manjavacas, sobre la conexión entre la reina Sofía y Harald V de Noruega: "Intentaron emparejarles"

Publicidad