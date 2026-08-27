El jueves 3 de septiembre, estreno de Las hijas de la criada en Antena 3, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega

Las hijas de la criada llega a Antena 3 y ya tenemos fecha de estreno. La serie basada en la novela ganadora del Premio Planeta 2023 de Sonsoles Ónega llega el próximo 3 de septiembre al prime time de Antena 3.

Tras arrasar en atresplayer, la serie que cuenta la historia de Clara y Catalina podrá verse en abierto. Una trama marcada por las traiciones familiares, los secretos y la pasión en el marco de la Galicia del siglo XX.

La serie contará con un reparto estelar, encabezado por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi y cuenta con la participación de actores como Álex Gadea, Alejandro Vergara, Alicia Armenteros o Alba Loureiro.

Este jueves 3 de septiembre a las 23:00 horas, no te pierdas el estreno en abierto de Las hijas de la criada. ¡Te esperamos!

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