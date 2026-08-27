ESTRENO
El jueves 3 de septiembre, estreno de Las hijas de la criada en Antena 3, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega
Tras triunfar en atresplayer, la serie de Las hijas de la criada llega a Antena 3 el próximo 3 de septiembre.
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Las hijas de la criada llega a Antena 3 y ya tenemos fecha de estreno. La serie basada en la novela ganadora del Premio Planeta 2023 de Sonsoles Ónega llega el próximo 3 de septiembre al prime time de Antena 3.
Tras arrasar en atresplayer, la serie que cuenta la historia de Clara y Catalina podrá verse en abierto. Una trama marcada por las traiciones familiares, los secretos y la pasión en el marco de la Galicia del siglo XX.
La serie contará con un reparto estelar, encabezado por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi y cuenta con la participación de actores como Álex Gadea, Alejandro Vergara, Alicia Armenteros o Alba Loureiro.
Este jueves 3 de septiembre a las 23:00 horas, no te pierdas el estreno en abierto de Las hijas de la criada. ¡Te esperamos!
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