Para 4 personas
Calabacín relleno de verduras con queso, de Arguiñano: "Del 1 al 10, dificultad 3"
"Vas a ver qué plato más rico y más sencillo vamos a hacer", asegura Karlos Arguiñano sobre esta receta de calabacín relleno de verduras con queso.
El calabacín es una hortaliza muy versátil ya que se puede consumir tanto en crudo como cocinado. Y además, su piel es comestible.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 calabacines
- ½ pimiento rojo
- 1 cebolleta
- 8 champiñones
- 2 zanahorias
- 2 dientes de ajo
- 150 ml de salsa de tomate
- 100 g de queso mozzarella (rallado)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, córtalos en daditos e introdúcelos en la sartén. Corta la cebolleta en daditos y agrégala. Pela las zanahorias y el pimiento rojo, córtalos en daditos y añádelos a la sartén. Rehoga las hortalizas a fuego medio durante 6-8 minutos.
Enjuaga los champiñones, sécalos, córtalos de la misma manera e incorpóralos. Sazona las hortalizas y cocínalas durante 4-5 minutos más.
Lava los calabacines, córtalos por la mitad (a lo largo) y con ayuda de un sacabolas, vacíalos teniendo cuidado de no cortarles la piel. Reserva las cáscaras, pica la pulpa finamente e introdúcela en la sartén de las hortalizas. Cocina todo junto a fuego medio durante 5-6 minutos más.
Calienta abundante agua con una pizca de sal en una tartera (cazuela amplia y baja). Introduce los calabacines (vaciados) y cuécelos durante 3-4 minutos. Retíralos y escúrrelos bien sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.
Rellena los calabacines y ponlos en una bandeja de horno. Napa el relleno con la salsa de tomate y cúbrelos con el queso rallado. Introduce los calabacines en el horno y gratínalos hasta que se funda el queso.
Sirve medio calabacín en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.
