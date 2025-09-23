Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Calabacín relleno de verduras con queso, de Arguiñano: "Del 1 al 10, dificultad 3"

"Vas a ver qué plato más rico y más sencillo vamos a hacer", asegura Karlos Arguiñano sobre esta receta de calabacín relleno de verduras con queso.

Calabacín relleno de verduras con queso

El calabacín es una hortaliza muy versátil ya que se puede consumir tanto en crudo como cocinado. Y además, su piel es comestible.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 calabacines
  • ½ pimiento rojo
  • 1 cebolleta
  • 8 champiñones
  • 2 zanahorias
  • 2 dientes de ajo
  • 150 ml de salsa de tomate
  • 100 g de queso mozzarella (rallado)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Calabacín relleno de verduras con queso
Ingredientes Calabacín relleno de verduras con queso

Elaboración

Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, córtalos en daditos e introdúcelos en la sartén. Corta la cebolleta en daditos y agrégala. Pela las zanahorias y el pimiento rojo, córtalos en daditos y añádelos a la sartén. Rehoga las hortalizas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Enjuaga los champiñones, sécalos, córtalos de la misma manera e incorpóralos. Sazona las hortalizas y cocínalas durante 4-5 minutos más.

Sazona las hortalizas y cocínalas
Sazona las hortalizas y cocínalas

Lava los calabacines, córtalos por la mitad (a lo largo) y con ayuda de un sacabolas, vacíalos teniendo cuidado de no cortarles la piel. Reserva las cáscaras, pica la pulpa finamente e introdúcela en la sartén de las hortalizas. Cocina todo junto a fuego medio durante 5-6 minutos más.

Calienta abundante agua con una pizca de sal en una tartera (cazuela amplia y baja). Introduce los calabacines (vaciados) y cuécelos durante 3-4 minutos. Retíralos y escúrrelos bien sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Introduce los calabacines
Introduce los calabacines

Rellena los calabacines y ponlos en una bandeja de horno. Napa el relleno con la salsa de tomate y cúbrelos con el queso rallado. Introduce los calabacines en el horno y gratínalos hasta que se funda el queso.

Rellena los calabacines y ponlos en una bandeja de horno
Rellena los calabacines y ponlos en una bandeja de horno

Sirve medio calabacín en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.

