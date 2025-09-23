Calabacín relleno de verduras con queso, de Arguiñano: "Del 1 al 10, dificultad 3"

El calabacín es una hortaliza muy versátil ya que se puede consumir tanto en crudo como cocinado. Y además, su piel es comestible.

Ingredientes, para 4 personas

2 calabacines

½ pimiento rojo

1 cebolleta

8 champiñones

2 zanahorias

2 dientes de ajo

150 ml de salsa de tomate

100 g de queso mozzarella (rallado)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, córtalos en daditos e introdúcelos en la sartén. Corta la cebolleta en daditos y agrégala. Pela las zanahorias y el pimiento rojo, córtalos en daditos y añádelos a la sartén. Rehoga las hortalizas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Enjuaga los champiñones, sécalos, córtalos de la misma manera e incorpóralos. Sazona las hortalizas y cocínalas durante 4-5 minutos más.

Lava los calabacines, córtalos por la mitad (a lo largo) y con ayuda de un sacabolas, vacíalos teniendo cuidado de no cortarles la piel. Reserva las cáscaras, pica la pulpa finamente e introdúcela en la sartén de las hortalizas. Cocina todo junto a fuego medio durante 5-6 minutos más.

Calienta abundante agua con una pizca de sal en una tartera (cazuela amplia y baja). Introduce los calabacines (vaciados) y cuécelos durante 3-4 minutos. Retíralos y escúrrelos bien sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Rellena los calabacines y ponlos en una bandeja de horno. Napa el relleno con la salsa de tomate y cúbrelos con el queso rallado. Introduce los calabacines en el horno y gratínalos hasta que se funda el queso.

Sirve medio calabacín en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.