Para 4 personas
Arroz al horno con alcachofas y codornices, de Arguiñano: una cazuela completa, reconfortante y muy agradecida para el cuerpo
Arguiñano ha preparado una cazuela muy completa de arroz con alcachofas y codornices. Sigue los pasos del cocinero y disfruta de un platazo que recordarás toda la vida.
Si no tienes tomillo fresco, puedes usar tomillo seco. Lo recomendable es usar una proporción de 1:3 (seco:fresco), ya que el seco es mucho más concentrado. Usa 1 cucharadita de tomillo seco por cada 3 cucharaditas de tomillo fresco.
Ingredientes, para 4 personas
- 400 g de arroz
- 6 alcachofas
- 2 codornices
- 150 ml de tomate natural triturado
- 1 ñora
- 4 dientes de ajo
- 1 pastilla de caldo de pollo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 12-15 hebras de azafrán
- 3-4 ramitas de tomillo fresco
- Perejil
Elaboración
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela las alcachofas, corta cada una en 4-6 trozos y añádelas a la tartera. Sazona y sofríelas hasta que se doren. Retíralas a un plato y resérvalas.
Limpia las codornices y, con la ayuda de un cuchillo bien afilado, separa los muslos y saca las pechugas. Reserva las pechugas y cocina los muslos en la misma cazuela (donde has cocinado las alcachofas), hasta que se doren. Retíralos al plato de las alcachofas.
Abre la ñora y quítale las pepitas; pela los ajos. Pica todo finamente y sofríe el conjunto en la misma cazuela. Cuando el ajo coja color, añade la salsa de tomate. Remueve y deja que se cocine a fuego suave durante 5-6 minutos.
Pela los otros dos dientes de ajo, trocéalos y ponlos en el mortero. Añade el azafrán y una pizca de sal. Tritura y agrega el majado a la tartera. Incorpora el pimentón y el arroz. Remueve bien. Vierte el doble de agua y un poco más. Sazona y agrega la pastilla de caldo desmenuzada. Cocina a fuego vivo durante 5 minutos.
Incorpora las alcachofas y los muslos de codorniz. Condimenta con el tomillo fresco bien picado.
Introduce la cazuela en el horno y hornea a 220ºC (con el horno precalentado) durante 12-15 minutos. Tápalo con un trapo de cocina y deja que repose durante 5 minutos.
Mientras tanto, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta las pechugas y cocínalas a fuego vivo durante 1-2 minutos.
Trucos de Arguiñano
Remueve el arroz y saca los 4 muslitos al plato de las pechugas. Reparte el arroz en 4 platos y pon una pechuga y un muslo de codorniz para cada comensal. Espolvorea con perejil picado y decora los platos con unas hojitas de perejil.
