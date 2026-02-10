Se revela la causa de la muerte de Catherine O'Hara y la enfermedad que padecía

La emblemática actriz Catherine O'Hara moría el pasado 30 de enero a los 71 años. Una noticia repentina para todos ya que no se conocía que estuviera enferma, de hecho tenía previsto empezar el rodaje de la temporada 2 de The Studio.

Ahora, el medio TMZ ha tenido acceso al certificado de defunción de la intérprete donde se revela la causa principal de la muerte, una embolia pulmonar y cáncer rectal. Además, también se especifica que O'Hara fue incinerada y sus restos fueron entregados a su esposo, Robert "Bo" Welch.

Catherine acudió al hospital de urgencias por la madrugada en estado grave y con problemas para respirar, aunque finalmente no se pudo hacer nada para salvarla.

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin como Kate y Kevin McCallister en Solo en Casa | Cordon Press

También se ha conocido que padecía una extraña dolencia llamada dextrocardia con situs inversus, que implicaba que tenía algunos órganos en el lado contrario al que usual, como por ejemplo el corazón.

Catherine O'Hara fue una de las actrices más queridas y recordadas de los 80, 90 y 2000. Su papel más popular es el de la madre de Macaulay Culkin en Solo en Casa, además es icónico su participación en Beetlejuice o, más recientemente, su personaje de Moira Rose en Schitt's Creek.