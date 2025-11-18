Receta fácil, sabrosa y reconfortante de Karlos Arguiñano: arroz caldoso con codornices

A la hora de preparar este tipo de arroz, es importante que el caldo tenga un sabor intenso. Y recuerda que hay que servirlo al momento para que el arroz no siga absorbiendo más caldo.

Este plato es una combinación perfecta de proteínas, energía, fibra y micronutrientes, ideal para recuperar fuerzas, fortalecer las defensas y disfrutar de un buen guiso sin complicaciones.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de arroz

4 codornices

1 cebolleta

2 dientes de ajo

1 pimento morrón

1,5 l de caldo de cocido con ibéricos

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Arroz caldoso con codornices | antena3.com

Elaboración

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4 cucharadas de aceite. Trocea las codornices, sacando los muslos y la carne de las pechugas. Salpimiéntalas, introdúcelas en la tartera y dóralas un poco. Retíralas a un plato y resérvalas.

Salpimiéntalas, introdúcelas en la tartera y dóralas un poco | antena3.com

Vierte un par de cucharadas de aceite a la tartera. Pela los dientes de ajo, la cebolleta y el pimiento, y córtalos en dados. Introduce las hortalizas en la tartera, sazónalas y rehógalas a fuego medio durante 10-12 minutos.

Incorpora el arroz y rehógalo brevemente | antena3.com

Incorpora el arroz y rehógalo brevemente. Vierte el caldo (4-5 veces más que de arroz) y cocínalo el arroz a fuego medio durante 15 minutos. Espolvoréalo con un poco de perejil picado, introduce las codornices y cocina todo junto durante 4-5 minutos más.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.