Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El viernes a las 22:00

Angustia hasta el último segundo y un musical brillante dejan sin palabras a Lola Lolita en El Desafío

El sexto programa de El Desafío viene repleto de retos llenos de emoción y espectáculo y con una invitada que sorprenderá a todos. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Angustia hasta el último segundo y un musical brillante dejan sin palabras a Lola Lolita en El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde nos pondrá los pelos de punta ante su complicado reto de escapismo, Eva Soriano se atreverá a escupir fuego, José Yélamo se enfrentará a la complicada apnea y Eduardo Navarrete brillará en un número musical, Daniel Illescas se convertirá en un arquero, María José Campanario y Jessica Goicoechea se enfrentarán en su duelo con un segway y Willy Bárcenas tendrá que realizar una coreografía en una plataforma en movimiento.

Unos desafíos que dejan totalmente boquiabierta a Lola Lolita y que complicarán la vida a Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura a la hora de tener que valorarlos.

No te pierdas el sexto programa de El Desafío, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Eduardo Navarrete se pone al límite en el quad en llamas

Eduardo Navarrete se pone al límite en el quad en llamas: “He pedido el máximo de fuego que se me pueda poner”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

El alimento en forma de bebida, de Arguiñano: batido de manzana, zanahoria y apio

El alimento en forma de bebida, de Arguiñano: batido de manzana, zanahoria y apio

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Familiares de víctimas del accidente de tren de Adamuz denuncian el robo de dinero y relojes de sus seres queridos tras el choque

"Un Remedios Cervantes no podemos hacer"

"Un Remedios Cevantes no podemos hacer": ¿Se repetirá el hito 15 años después?

Angustia hasta el último segundo y un musical brillante dejan sin palabras a Lola Lolita en El Desafío
El viernes a las 22:00

Angustia hasta el último segundo y un musical brillante dejan sin palabras a Lola Lolita en El Desafío

Luis Font
Hablamos con él

Luis Font, de Locomía a actuar en el metro: "Mi hermano me está ayudando, ha sido demasiado tiempo alejados"

Carlos Alsina en Espejo Público
ELECCIONES ARAGÓN

Carlos Alsina, sobre si va a haber gobierno en Aragón: "La desgracia para el PP es que va a pasar lo que Vox quiera que pase"

El director de 'Más de Uno', en Onda Cero, hace un balance sobre los pensamientos internos del partido popular, pasando de entrevistador a entrevistado en el programa de Susanna Griso.

Las palabras de la portavoz del PSOE.
ELECCIONES ARAGÓN

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, compara a Vox con los Gremlins: "Se multiplican como ellos"

Los colaboradores y la presentadora de Espejo Público analizan los resultados de las elecciones de Aragón tras el triunfo de una derecha que está obligada a entenderse pese a las tensiones y un PSOE que encadena derrotas.

El otro gran legado de Manu en Pasapalabra: sus mejores poemas de despedida

El gran secreto de los poemas de Manu en Pasapalabra: "Ese don de la palabra le viene del abuelo"

Pedro Sánchez, aclamado.

Susanna Griso, sobre el grito de una vecina de Jaén a Pedro Sánchez: "Yo le diría algo parecido, se le ve demacrado"

El pasado de Antonio Orozco como futbolista: "El último equipo en el que estuve fue el Barcelona"

El pasado de Antonio Orozco como futbolista: "El último equipo en el que estuve fue el Barcelona"

Publicidad