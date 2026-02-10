Angustia hasta el último segundo y un musical brillante dejan sin palabras a Lola Lolita en El Desafío

Patricia Conde nos pondrá los pelos de punta ante su complicado reto de escapismo, Eva Soriano se atreverá a escupir fuego, José Yélamo se enfrentará a la complicada apnea y Eduardo Navarrete brillará en un número musical, Daniel Illescas se convertirá en un arquero, María José Campanario y Jessica Goicoechea se enfrentarán en su duelo con un segway y Willy Bárcenas tendrá que realizar una coreografía en una plataforma en movimiento.

Unos desafíos que dejan totalmente boquiabierta a Lola Lolita y que complicarán la vida a Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura a la hora de tener que valorarlos.

No te pierdas el sexto programa de El Desafío, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.