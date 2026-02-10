Javi arrebata el ‘gran premio’ gracias al uso del ‘me lo quedo’

En un panel que no estaba siendo muy premiado para ningún concursante, Javi ha aprovechado el ‘me lo quedo’, conseguido anteriormente, para sumar el valor del ordenador portátil, valorado en 850€.

Junto al ‘gran premio’, Maripi ha tenido que entregar también el ‘empiezo yo’ y una ‘ayuda final’, que por el momento parece lejana para Javi, pese a la gran suma de dinero que acaba de ganar.

Al resolver el panel, Javi ha realizado un gesto de liberación con la mano tras romper su mala racha hasta el momento, resolviendo un panel de 925€.