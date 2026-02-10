Antena3
Mejores Momentos | 10 de febrero de 2026

Javi arrebata el ‘gran premio’ gracias al uso del ‘me lo quedo’

El valenciano le ha quitado a Maripi sus comodines, entre ellos el ‘gran premio’.

Javi le arrebata el 'gran premio' a Maripi

Adrián Moreno
Publicado:

En un panel que no estaba siendo muy premiado para ningún concursante, Javi ha aprovechado el ‘me lo quedo’, conseguido anteriormente, para sumar el valor del ordenador portátil, valorado en 850€.

Junto al ‘gran premio’, Maripi ha tenido que entregar también el ‘empiezo yo’ y una ‘ayuda final’, que por el momento parece lejana para Javi, pese a la gran suma de dinero que acaba de ganar.

Al resolver el panel, Javi ha realizado un gesto de liberación con la mano tras romper su mala racha hasta el momento, resolviendo un panel de 925€.

Javi arrebata el ‘gran premio’ gracias al uso del ‘me lo quedo’

