"Un Remedios Cevantes no podemos hacer": ¿Se repetirá el hito 15 años después?

Las concursantes de Atrapa un millón tienen miedo de repetir un momento que marcó la historia del programa con Remedios Cervantes. ¿Volverán a perder todo en el último segundo entre la sal y el azucar? No te lo pierdas, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

Carmen Pardo
Publicado:

Remedios Cervantes protagonizó un momento histórico en la televisión hace 15 años cuando en el último segundo cambió su respuesta al azucar mientras participaba en Atrapa un millón haciendo perder todo el dinero al concursante.

Este sábado, dos concursantes temen repetir el hito televisivo, "un Remedios Cervantes no podemos hacer" se dicen entre ellas ante la mirada atónita de Manel Fuentes.

La sal y el azucar pondran en un aprieto a estas dos concursantes, ¿repetirán el momento 15 años después? Descúbrelo en Atrapa un millón, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

